Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,86% weiterhin fest

Verhaltenes Umfeld - Kapsch TrafficCom nach Zahlen im Plus - Ölwerte erneut mit Aufschlägen

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.040,65 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 25,87 Punkten bzw. 0,86 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,05 Prozent, FTSE-100/London -0,06 Prozent und CAC-40/Paris +0,16 Prozent.

Der ATX konnte seine Zugewinne bis Mittag in einem verhaltenen europäischen Umfeld noch etwas ausbauen. Unterstützung lieferten wie schon am Vortag gute Asien-Vorgaben. Für etwas Auftrieb sorgten auch aktuellen Daten aus Deutschland: Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Februar überraschend aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 9,4 Punkte auf 71,2 Punkte. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang auf 59,5 Punkte gerechnet.

Unter den heimischen Bankwerten konnten BAWAG mit plus 1,75 Prozent an die Vortagesgewinne anschließen. Hingegen korrigierten Erste Group um 0,63 Prozent nach unten und Raiffeisen kamen leicht um 0,35 Prozent zurück.

Erneut gut gesucht zeigten sich OMV, die mit plus 3,95 Prozent die Gewinnerliste im prime market anführten. Am Vortag hatten die Titel bereits fast fünf Prozent zulegen können. Schoeller-Bleckmann knüpften mit plus 1,22 Prozent ebenfalls an die deutlichen Montagsgewinne an.

Aktien von Kapsch TrafficCom notierten nach festerem Start 1,33 Prozent höher. Der Mautspezialist hat in den ersten drei Quartalen seines Geschäftsjahrs 2020/21 einen schweren Umsatz- und Ergebniseinbruch erlitten. Der Umsatz ging um knapp 30 Prozent auf 384 Mio. Euro zurück, das Betriebsergebnis (EBIT) drehte von 8 Mio. Euro im Vorjahr auf nun -89 Mio. Euro in die Verlustzone und das Periodenergebnis war nach neun Monaten mit -78 Mio. Euro negativ.

Semperit verbesserten sich leicht um 0,57 Prozent auf 26,55 Euro. Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Gummi- und Kautschukkonzerns bestätigt. Das Kursziel wurde unverändert bei 35,0 Euro belassen.

Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,78 Prozent höher bei 1.543,27 Punkten. Im prime market zeigten sich 25 Titel mit höheren Kursen, neun mit tieferen und drei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis dato wurden im prime market 1.186.316 Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 38,901 Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher OMV mit 439.673 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 16,78 Mio. Euro entspricht.