Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 1,20 Prozent klar fester

Freundliches Umfeld - Dünne Meldungslage - China-Daten liefern Unterstützung

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit fester Tendenz präsentiert und konnte damit an den freundlichen Wochenauftakt anknüpfen. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 2.689,80 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 31,88 Punkten bzw. 1,20 Prozent.

Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich von seiner freundlichen Seite. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,75 Prozent, FTSE-100/London +0,04 Prozent und CAC-40/Paris +0,46 Prozent.

Unterstützung lieferten laut Marktbeobachtern aktuelle Wirtschaftsnachrichten aus China, die zeigten, dass neben der Industrie auch der Einzelhandel und die Investitionen weiter zulegen. Im Blick der Anleger blieben aber auch die anhaltenden Corona-Sorgen sowie die Brexit-Unsicherheit, hieß es weiter.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato noch sehr dünn. Aktien von Wienerberger steigerten sich um 0,97 Prozent auf 24,98 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Titel des Baustoffkonzerns von 28,0 auf 30,0 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung lautet auf "Buy".

Auch einige andere Indexschwergewichte fanden sich unter den größeren Gewinnern. So zogen voestalpine um 2,10 Prozent an und Erste Group legten 1,80 Prozent zu. Andritz tendierten um 1,31 Prozent fester.

Unter den Ölwerten konnten Schoeller-Bleckmann deutlich um 2,89 Prozent zulegen. OMV gewannen um 1,11 Prozent. Die OMV will in der Raffinerie Schwechat schrittweise bis 2023 knapp 200 Mio. Euro in die Produktion von Biokraftstoffen aus Pflanzenölen und flüssigen Abfällen wie Altspeiseöl investieren.

Klar fester mit plus 2,85 Prozent zeigten sich wie schon am Vortag die Porr-Aktien. Der Baukonzern baut an der Infrastruktur der britischen Strecke für Hochgeschwindigkeitszüge HS2 mit. Zwischen Jänner 2021 und April 2029 kommen von dem Unternehmen 453 Kilometer Feste Fahrbahn im Auftragswert von 260 Mio. Pfund (282 Mio. Euro), war am späteren Montagnachmittag bekannt geworden.

Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 1,08 Prozent höher bei 1.365,46 Punkten. Im prime market zeigten sich 27 Titel mit höheren Kursen, zehn mit tieferen und einer unverändert. Bis dato wurden im prime market 1.254.036 (Vortag: 1.325.188) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 33,224 (31,56) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 248.964 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 6,34 Mio. Euro entspricht.