Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 1,23 Prozent klar fester

Gute Umfeld - Rohstoff- und Ölwerte europaweit gut nachgefragt

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag mit fester Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 2.814,57 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 34,13 Punkten bzw. 1,23 Prozent. Auch das europäische Umfeld startete klar fester in das neue Handelsjahr. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +1,33 Prozent, FTSE-100/London +2,65 Prozent und CAC-40/Paris +1,79 Prozent.

Für Auftrieb an den Märkten sorgten die mehrheitlich positiven Asien-Vorgaben sowie die anhaltenden Impfstoff-Hoffnungen der Anleger. Allerdings bleiben die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Pandemie und auch die noch nicht abschätzbaren wirtschaftlichen Folgen im Fokus der Investoren, hieß es von Marktbeobachtern.

Aktuelle Konjunkturdaten fanden dementsprechend Beachtung an den Märkten: Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Dezember wieder aufgehellt und deutet auf stärkeres Wachstum hin, war bekannt geworden.

Zu den größten Gewinnern unter den heimischen Einzelwerten zählten bis dato AMAG, die um 11,7 Prozent nach oben sprangen. voestalpine zeigten sich in einem starken europäischen Rohstoff-Sektor ebenfalls gut nachgefragt und legten 2,9 Prozent zu. Die Hoffnung auf eine rasche Erholung der Konjunktur nach der Corona-Pandemie hat Rohstoffwerte zum Jahresstart weiter angetrieben, hieß es von einem Marktbeobachter.

Auch Ölwerte zeigten sich europaweit gut gesucht. In Wien stiegen Schoeller-Bleckmann um 3,9 Prozent und OMV konnten sich um 1,8 Prozent steigern. Die Ölpreise haben zu Beginn des neuen Jahres deutlich zugelegt. Das Ölkartell OPEC und seine zehn Kooperationspartner (OPEC+) beraten am heutigen Montag über weitere Schritte bei der Ölförderung.

Klare Zugewinne gab es auch bei Kapsch TrafficCom mit plus 8,8 Prozent sowie bei Polytec (Aktie plus 6,3 Prozent) zu verzeichnen. Marinomed zogen um 4,2 Prozent an und FACC legten um 3,7 Prozent auf 8,80 Euro zu. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Titel von FACC deutlich von 6,00 auf 9,50 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde bestätigt.

Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 1,26 Prozent höher bei 1.430,70 Punkten. Im prime market zeigten sich 34 Titel mit höheren Kursen, zwei mit tieferen und zwei unverändert. Bis dato wurden im prime market 1.509.806 Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 38,288 Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher voestalpine mit 201.891 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 6,02 Mio. Euro entspricht.