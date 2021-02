Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 1,37% weiterhin sehr fest

Freundliches Umfeld - Öl- und Bankwerte gesucht

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit fester Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.003,26 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 40,55 Punkten bzw. 1,37 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 1,32 Prozent höher bei 1.526,38 Punkten.

Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich zu Wochenbeginn von seiner freundlichen Seite. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,35 Prozent, FTSE-100/London +1,36 Prozent und CAC-40/Paris +1,15 Prozent.

Unterstützung für die europäischen Aktienmärkte kam aus Japan - dort schloss der Leitindex Nikkei-225 erstmals seit mehr als 30 Jahren über der Marke von 30.000 Zählern. In den USA bleiben am heutigen Montag die Börsen feiertagsbedingt geschlossen und auch in China und Hongkong wird wegen des Neujahrsfests weiter nicht gehandelt.

Weiterhin gut gesucht zeigten sich unter den Einzelwerten die heimischen Öl-Titel, angesichts weiter steigender Rohölnotierungen. So lagen Schoeller-Bleckmann zu Mittag 3,91 Prozent im Plus und OMV gewannen um 2,50 Prozent.

Auch die Bankwerte erfreuten sich reger Nachfrage. Raiffeisen konnten einen Kursanstieg um 3,35 Prozent vorweisen und BAWAG legten 3,33 Prozent zu. Aktien der Erste Group notierten 1,73 Prozent fester.

Zu den größeren Gewinnern zählten auch Mayr-Melnhof und stiegen um 3,33 Prozent auf 179,80 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel von 180 auf 200 Euro nach oben gesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde bestätigt.

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen AMAG leicht von 32,40 auf 31,50 Euro gekürzt. Das Anlagevotum "Hold" wurde unverändert beibehalten. AMAG-Titel notierten zu Mittag 1,27 Prozent höher bei 31,80 Euro.

Im prime market zeigten sich 25 Titel mit höheren Kursen, acht mit tieferen und fünf unverändert. Bis dato wurden im prime market 1.206.841 Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 35,722 Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Verbund mit 65.965 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 4,63 Mio. Euro entspricht.