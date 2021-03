Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 1,86% weiterhin sehr fest

Positives Umfeld - Immo-Aktien mit klaren Kursgewinnen

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit sehr fester Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.067,48 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 55,91 Punkten bzw. 1,86 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 1,76 Prozent höher bei 1.555,28 Punkten.

Auch die europäischen Leitbörsen tendierten einheitlich fester. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +1,14 Prozent, FTSE-100/London +1,53 Prozent und CAC-40/Paris +1,48 Prozent.

Die Inflationssorgen spielen heute keine Rolle kommentierte Analyst Christian Henke vom Online broker IG. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen war Ende der vergangenen Woche leicht rückläufig. Zudem wurde in den Vereinigten Staaten der Impfstoff von Johnson & Johnson zugelassen, hieß es in einem aktuellen Kommentar weiter.

Zu den Aktien im Fokus zählten bis dato CA Immo mit einem Kursanstieg um 4,08 Prozent auf 37,00 Euro. Der US-Großaktionär Starwood Capital, der bei der CA Immo seinen 29,99-Prozent-Anteil aufstocken will, hat sein Übernahmeoffert für den Büroimmokonzern auf 36 Euro je Aktie erhöht. Allgemein wird ein Gegenangebot des Investors Aggregate Holding erwartet. Sollte es dazu kommen, droht ein Übernahmekampf.

Der CA-Immo-Aktionär Petrus Advisers lehnt das Starwood-Übernahmeangebot ab, wurde ferner bekannt. "Als wesentlicher Aktionär von CA Immo empfehlen wir allen Aktionären, das geänderte Starwood-Angebot in Höhe von 36 Euro je Aktie abzulehnen", teilte der Investor Sonntagnacht mit. CA Immo würde damit deutlich unterbewertet, hieß es. Petrus Advisers hält laut Eigenangaben 3,5 Prozent der CA Immo.

Im Windschatten der CA Immo konnten auch andere heimische Immobilienwerte an Terrain gewinnen. So notierten s Immo zu Mittag um 2,87 Prozent fester und Immofinanz gewannen 3,13 Prozent an Wert.

Unter den Indexschwergewichten zeigten sich voestalpine gut gesucht und stiegen um 2,95 Prozent. Bei den Bankwerten lagen Erste Group zu Mittag 1,91 Prozent höher und BAWAG notierten 2,00 Prozent fester. Die Wertpapierexperten der Credit Suisse (CS) haben das Kursziel für die Papiere der Erste Group bei 26,0 Euro belassen. Gleichzeitig behielten die Analysten auch die Anlageempfehlung "Neutral" bei. Auch die Ölwerte zeigten sich mit Aufschlägen. So gewannen OMV 1,66 Prozent an Wert und Schoeller-Bleckmann 2.30 Prozent.

Im prime market zeigten sich 33 Titel mit höheren Kursen, fünf mit tieferen und keiner unverändert. Bis dato wurden im prime market 1.421.610 Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 42,618 Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher CA Immo Anlagen mit 292.830 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 10,82 Mio. Euro entspricht.