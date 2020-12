Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 1,92% sehr fest

Positives Umfeld - Impfstoff- und Brexit-Hoffnungen sorgen für Auftrieb - Öl- und Finanzwerte stark

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit sehr fester Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 2.682,73 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 50,56 Punkten bzw. 1,92 Prozent. Auch das europäische Umfeld zeigte sich einheitlich freundlich. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +1,10 Prozent, FTSE-100/London +0,39 Prozent und CAC-40/Paris +1,13 Prozent.

Für Auftrieb an den Märkten sorgten zu Wochenbeginn vor allem Impfstoff- und Brexit-Hoffnungen, hieß es von Marktbeobachtern. Die Gespräche über einen Handelspakt Großbritanniens mit der Europäischen Union werden doch noch einmal fortgesetzt. Ursprünglich hatte am Sonntag die endgültige Entscheidung fallen sollen. Auch die Chance auf eine weitere Konjunkturspritze in den USA noch vor dem Jahresende sorge für etwas Optimismus, hieß es von einem Analysten.

Die Industrie der Eurozone setzt ihre Erholung von dem schweren Corona-Einbruch im Frühjahr fort, wurde am späteren Vormittag bekannt. Im Oktober erhöhten die Unternehmen ihre Produktion zum Vormonat um 2,1 Prozent. Analysten hatten im Schnitt einen geringfügig schwächeren Zuwachs um 2,0 Prozent erwartet.

In einem starken europäischen Branchenumfeld konnten auch die heimischen Ölwerte klare Kurszuwächse verbuchen. So notierten Schoeller-Bleckmann zu Mittag um 5,49 Prozent fester. Die Titel der OMV gewannen 3,03 Prozent. Die britische EG Group übernimmt das OMV-Tankstellengeschäft in Deutschland für einen Kaufpreis von 485 Mio. Euro. 285 Tankstellen im süddeutschen Raum mit Schwerpunkt Bayern und Baden-Württemberg wechseln damit den Besitzer. Das Closing werde, vorbehaltlich benötigter behördlicher Genehmigungen, 2021 erwartet, teilte die OMV am Montagvormittag mit.

Auch Finanzwerte zeigten sich europaweit gut gesucht. In Wien lagen Erste Group 3,02 Prozent höher und BAWAG konnten sich um 3,08 Prozent steigern. Aktien von Raiffeisen notierten um 2,08 Prozent befestigt.

Mayr-Melnhof tendierten mit plus 1,01 Prozent auf 159,80 Euro fester. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel von 151,00 auf 180,00 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde unverändert beibehalten.

Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 1,80 Prozent höher bei 1.362,41 Punkten. Im prime market zeigten sich 26 Titel mit höheren Kursen, acht mit tieferen und drei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis dato wurden im prime market 1.325.188 Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 31,559 Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher OMV mit 186.510 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 6,17 Mio. Euro entspricht.