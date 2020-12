Wiener Börse (Mittag) - ATX nach guten PMI-Daten 1,2 Prozent im Plus

EVN nach Zahlen gesucht - Impulse von US-Notenbankentscheidungen erwartet

Die Wiener Börse hat am Mittwochvormittag nach gut aufgenommenen Wirtschaftsindikatoren für Europa zugelegt. Der ATX stieg bis kurz nach 12 Uhr um 1,19 Prozent auf 2.730,06 Punkte. Auch an anderen Börsen ging es nach oben, nachdem die Einkaufsmanagerindizes für einige Länder besser als erwartet ausgefallen waren.

So zeigte der vom Forschungsinstitut IHS Markit ermittelte Einkaufsmanangerindex für die Eurzone ein Plus von 4,5 Punkten auf 49,8 Zähler. Analysten hatte nur eine moderatere Erholung auf im Schnitt 45,5 Punkte erwartet. Die Wirtschaft der Eurozone steuere auf eine Stabilisierung zu, kommentierten die Ökonomen von Markit. Der kurzfristige Ausblick sei aber sehr herausfordernd.

Gut gesucht waren nach Vorlage von Zahlen EVN und stiegen um 4,33 Prozent. Der niederösterreichische Energieversorger hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 wie erwartet weniger Gewinn erzielt. Das Konzernergebnis sank durch den Wegfall von Einmaleffekten um rund 34 Prozent auf 200 Mio. Euro und lag damit am oberen Ende der Erwartungen. Die Coronakrise beeinträchtigte den Versorger operativ nur punktuell.

Unter den größeren Gewinnern fanden sich zu Mittag auch Bawag (plus 1,89 Prozent), AT&S (plus 1,88 Prozent) und voestalpine (plus 1,85 Prozent). Die größten Verlierer im prime market waren Palfinger mit einem Minus von 1,92 Prozent.

Marinomed fielen trotz guter Nachrichten um 1,67 Prozent. Das Biotech-Unternehmen hat ein europäisches Patent für seine Technologieplattform Marinosolv bekommen. Das Patent wurde für 38 Länder - darunter laut dem Konzern alle wichtigen EU-Länder und Großbritannien - erteilt.

Agrana ermäßigten sich nach Zahlen um 0,62 Prozent. Der Zuckerkonzern hat im dritten Quartal 2020/21 ein deutlich höheres Betriebsergebnis (EBIT) erzielt als im Vorjahr, teilte das Unternehmen mit. Mit 28,5 Mio. Euro sei es deutlich über dem Vorjahreswert von 18,1 Mio. Euro zu Liegen gekommen. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

Porr befestigten sich nach einer Analystenempfehlung leicht um 0,46 Prozent auf 13,60 Euro. Die Analysten von Warburg Research haben sowohl ihre Empfehlung "Buy" als auch ihr Kursziel von 20,0 Euro für die Aktie des heimischen Baukonzerns bestätigt.

In den USA stehen jetzt am Nachmittag noch Daten zu den Einzelhandelsumsätzen an. Am Abend werden dann die Entscheidungen der US-Notenbank Fed mit Spannung erwartet. Die Analysten der Helaba erwarten hier weitere geldpolitische Anpassungen, die Leitzinsen dürften allerdings unverändert bleiben.