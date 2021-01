Wiener Börse (Mittag) - ATX steigt um 0,68 Prozent

Erste Group und OMV nachgefragt, ebenso wie Porr - US-Politik und Corona bleiben im Fokus

Die Wiener Börse hat am Dienstag zu Mittag weiterhin mit Gewinnen tendiert. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen zwölf Uhr um 0,68 Prozent höher bei 2.962,52 Punkten. Der ATX Prime gewann um 0,62 Prozent auf 1.503,07 Zähler hinzu.

Nachrichten zur US-Politik sowie Entwicklungen rund um Corona-Infektionen und -Impfstoffe dürften bleiben laut Auffassung einiger Analysten am heutigen Handelstag im Fokus. Eine mögliche Regierungskrise in Italien konnte bis zuletzt nicht belasten.

Konjunkturdaten dürften dagegen in den Hintergrund rücken: "Weder dem NFIB-Mittelstandsbarometer noch dem JOLTS-Report in den USA wird marktbewegendes Potenzial zugesprochen", so die Helaba. Ebenfalls wenig Nachhall an den Märkten dürften die Fed- und EZB-Redebeiträge haben.

Unter den Einzelwerten legten die schwer gewichteten Titel der Erste Group um 1,61 Prozent zu. Dagegen gaben jene des Branchenkollegen Raiffeisen um geringe 0,29 Prozent nach. Aufgrund steigender Ölpreise zogen indes die Anteile an der OMV um 2,13 Prozent hinauf.

Nach dem gestrigen Kurssprung von mehr als 14 Prozent bei den Aktien der CA Immo zeigten sich die Titel heute um 0,28 Prozent höher. Der US-Finanzinvestor Starwood Capital will den Zugriff auf den Wiener Büroimmobilienkonzern verstärken, war bekannt geworden. Dem zweitgrößten CA-Immo-Aktionär, der s Immo, ist das erwartete Angebot für den Erwerb der Mehrheit an dem Unternehmen allerdings zu gering. Die Papiere der s-Immo stiegen zuletzt um 1,85 Prozent.

Die Aktien der Porr legten um 1,22 Prozent zu. Der Konzern zog einen 280 Mio. Euro schweren Auftrag aus Polen an Land.