Wiener Börse (Mittag) - ATX tendiert weiterhin mit klaren Gewinnen

Kapsch weiter Spitzenwert im prime market Segment - Polytec nach RBI-Analyse im Plus

Die Wiener Börse hat am Donnerstag zu Mittag weiterhin mit klaren Gewinnen tendiert. Zuletzt rückten positive Konjunkturdaten aus der Eurozone in den Mittelpunkt, die von einer überraschenden Aufhellung der Wirtschaftsstimmung zeugten. Negative Inflationsdaten blieben indes impulslos.

Der heimische Leitindex ATX stieg bis zwölf Uhr um 1,13 Prozent auf 2.905,58 Punkte. Für den breiter gefassten ATX Prime ging es um 1,12 Prozent auf 1.474,01 hinauf.

Auf die Ereignisse im US-Kapitol am Vorabend, bei dem Anhänger des aus dem Amt scheidenden US-Präsidenten Donald Trump das Gebäude gestürmt hatten, reagierten die Märkte nicht. Wichtiger ist laut Marktbeobachtern, dass sich der US-Senat zukünftig in Demokraten-Hände befinden werde nach der Stichwahl in Georgia.

Überdies blieben Nachrichten über die Corona-Infektionsdynamik im Fokus. "In Deutschland scheint es gelungen zu sein, die zweite Infektionswelle zu brechen", schrieben hierzu Experten der Commerzbank. In Frankreich und Italien seien dagegen wieder mehr Neuinfektionen gemeldet worden. Die Analysten der Commerzbank verwiesen zudem auf die Zulassung des Moderna-Impfstoffes.

Konjunkturseitig hellte sich die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone im Dezember trotz der Einschränkungen durch den Kampf gegen die zweite Welle der Coronapandemie auf. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg um 2,7 Punkte auf 90,4 Punkte, wie die Europäische Kommission mitteilte. Volkswirte hatten zwar mit einer Verbesserung gerechnet, waren aber nur von 89,8 Punkten ausgegangen.

Mit Blick auf die größten Gewinner- und Verlierer im prime market führten Kapsch TrafficCom weiterhin das Gewinnerfeld an. Sie stiegen zuletzt um 5,88 Prozent. Dahinter reihten sich Wienerberger mit plus 4,22 Prozent und Palfinger mit plus 3,87 Prozent ein. Porr stiegen indes um 3,18 Prozent.

Am anderen Ende der Kurstafel lösten AMAG die Aktien der Do&Co als größte Verlierer ab. Sie sanken um 2,13 Prozent, während die Titel des Airline-Caterers mit plus 0,30 Prozent leicht in die Gewinnzone drehten. Tiefer tendierten zudem weiterhin die beiden Immowerte von CA immo (minus 0,95 Prozent) und s Immo (minus 0,59 Prozent).

Überdies rückte am heutigen Handelstag eine Analyse der Raiffeisen Bank International (RBI) zur Polytec in den Fokus. Sie hat ihr Kursziel von 8,00 auf 10,50 Euro hinaufgeschraubt; das "Buy"-Votum wurde bestätigt. Die Aktien tendierten zuletzt um 0,86 Prozent höher bei 8,17 Euro.