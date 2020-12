Wiener Börse (Mittag) - ATX tendiert wenig bewegt

Nach klaren Vortagesgewinnen - Leitindex-Schwergewichte überwiegend im Plus - Analystenstimmen zur Polytec und zum Flughafen

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch zu Mittag wenig verändert präsentiert, nachdem am Vortag klare Kursgewinne verbucht worden waren. Der heimische Leitindex ATX gewann unwesentliche 0,01 Prozent auf 2.605,74 Zähler. Der ATX Prime verlor dagegen geringe 0,02 Prozent auf 1.326,31 Punkte.

Nach in der Früh vorgelegten Einzelhandelsumsatzzahlen aus Deutschland brachten auch im Verlauf des Vormittages herausgegebene Erzeugerpreise und Arbeitsmarktdaten für die gesamte Eurozone keine starken Impulse. Am Nachmittag steht nun konjunkturseitig der ADP-Jobreport zum November an, bevor am Abend der Konjunkturbericht der Federal Reserve ("Beige Book") herausgegeben wird.

Mit Blick auf die schwer gewichteten Titel im ATX zeigten sich Erste um 0,24 Prozent höher. Ebenso verbuchten OMV ein Kursplus von 1,23 Prozent. Auch Raiffeisen legten zu: Die Titel der Bank verteuerten sich um 1,16 Prozent.

Dagegen belastet hatten den heimischen Leitindex wohl UNIQA, die um mehr als zwei Prozent nachgaben. Wienerberger verloren 1,97 Prozent und Verbund sackten um 1,42 Prozent ab.

In den Fokus rückten an der Wiener Börse auch Analystenstimmen. Warburg Research hat sein Kursziel für die Aktien des oberösterreichischen Autozulieferers Polytec von 9,00 auf 12,00 Euro erhöht. Gleichzeitig bestätige der Analyst Marc-Rene Tonn seine Kaufempfehlung "Buy". Die Anteile tendierten zuletzt mit minus 0,69 Prozent bei 7,15 Euro.

Die Papiere des Flughafen Wien notierten zum Vortag unverändert bei 26,85 Euro. Die Wertpapierexperten von der HSBC haben ihr Kursziel für die Aktien des Flughafenbetreibers in einer Branchenstudie kürzlich von 20,0 Euro auf 23,00 Euro hinaufgeschraubt. Die Verkaufsempfehlung "Reduce" wurde aufgrund der Differenz zum derzeitigen Aktienkurs beibehalten.