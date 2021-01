Wiener Börse (Mittag) - ATX verliert 1,70 Prozent

Europaweit schwache Anlegerstimmung nach tiefroten Vorgaben von der Wall Street - Heimischer Aktienmarkt aber vom Tagestief etwas entfernt

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagmittag klar in der Verlustzone gezeigt, sich aber etwas vom Tagestief nach oben abgesetzt. Der heimische Leitindex ATX büßte bis 12 Uhr um 1,70 Prozent auf 2.860,41 Einheiten ein. Europaweit gibt es nach tiefroten Vorgaben von der Wall Street eine schwache Anlegerstimmung zu beobachten.

In New York mussten am Vorabend der Dow Jones und der S&P-500 mit Verlusten von jeweils mehr als zwei Prozent laut US-Finanzinformationsdienst CNBC die stärksten Rückgänge seit dem Oktober hinnehmen.

In Wien liegt auf Unternehmensebene unverändert eine sehr magere Meldungslage vor. Der Abwärtsschub erfasste Werte aus allen Branchen. Unter allen 38 im prime market-Segment vertretenen Werte konnten nur zwei Titel zulegen. Ans untere Ende der Kursliste rutschten die Papiere von AMAG mit einem Abschlag von 4,7 Prozent.

Die Papiere aus dem Ölbereich von OMV und Schoeller-Bleckmann verbilligten sich im Gleichschritt um deutliche 3,2 Prozent. Die Anteilsscheine des Leuchtenherstellers Zumtobel büßten drei Prozent an Kurswert ein.

Tief im Minus standen auch die schwergewichteten Banken. Erste Group ermäßigten sich um 2,8 Prozent und die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein Minus von zwei Prozent verbuchen. BAWAG fielen etwas moderater um ein Prozent.

Klar zulegen konnte lediglich Rosenbauer. Die Aktie des Feuerwehrausrüsters verbesserte sich um 1,6 Prozent. voestalpine konnte sich mit plus 0,1 Prozent nur knapp über dem Vortagesschlusskurs halten.