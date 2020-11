Wiener Börse (Mittag) - ATX verliert nach jüngster Rally 1,35%

Zuvor in drei Tagen in Summe beachtliche mehr als 11 Prozent zugelegt

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagmittag nach dem jüngsten rasanten Aufwärtsschub schwächer gezeigt. Der österreichische Leitindex ATX fiel gegen 12.00 Uhr um 1,35 Prozent auf 2.373,76 Punkte. An den vorangegangenen drei Börsentagen hatte er getrieben von den Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen Covid-19 in Summe um beachtliche mehr als elf Prozent zugelegt. Nun setzten europaweit Gewinnmitnahmen ein.

Auf Unternehmensseite rückten am heimischen Aktienmarkt mit Quartalszahlen die Raiffeisen Bank International (RBI) und Mayr-Melnhof sowie mit einem Quartalszwischenbericht Strabag ins Blickfeld der Akteure. Die RBI musste im Krisenjahr 2020 nach neun Monaten einen Rückgang beim Nettogewinn von 31,5 Prozent auf 599 Mio. Euro hinnehmen. "Wir werden dieses Geschäftsjahr mit einem Gewinn abschließen und einen Konzern-Return-on-Equity im mittleren einstelligen Bereich erwirtschaften. Trotz des neuerlichen Lockdowns lassen wir unseren Ausblick unverändert", erklärte Bank-Vorstandschef Johann Strobl. RBI-Titel reagierten in einem schwachem Umfeld mit einem Abschlag von 2,9 Prozent.

Strabag fielen um 1,3 Prozent. Der österreichische Bauriese sieht sich nach dem dritten Quartal weiter auf Kurs für das Gesamtjahr. Die Leistung soll 2020 bei 15 Mrd. Euro liegen - nach 16,6 Mrd. Euro im vorigen Jahr - und die operative EBIT-Marge bei zumindest 3,5 Prozent; 2019 war diese bei 3,8 Prozent gelegen. Von Jänner bis September sank die Leistung um 9 Prozent auf 11,10 Mrd. Euro, der Auftragsbestand wuchs um 7 Prozent auf 18,96 Mrd. Euro.

Mayr-Melnhof gaben 1,2 Prozent ab. Der Kartonhersteller hat in den ersten drei Quartalen 2020 etwas weniger Umsatz und deutlich weniger Gewinn erzielt als im selben Zeitraum des Vorjahres. Das Ergebnis sei infolge von markt- und strukturbedingten Einmaleffekten um 20,5 Prozent auf 116,3 Mio. Euro eingebrochen und der Umsatz minimal um 1,1 Prozent auf 1.903 Mio. Euro gesunken.

Die auffälligste Kursbewegung zeigte die FACC-Aktie mit minus 5,2 Prozent. Am anderen Ende der Kursliste gewannen die Semperit-Anteilsscheine um 2,3 Prozent. Unter den Schwergewichten verbilligten sich Erste Group um 2,2 Prozent. OMV-Papiere gaben um 1,8 Prozent nach und Verbund-Anteilsscheine fielen um 2,3 Prozent.