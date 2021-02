Wiener Börse (Mittag) - ATX vor US-Arbeitsmarktbericht fester

Bankenwerte legen zu - Spannung vor US-Daten am Nachmittag

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag weiterhin mit höheren Notierungen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX stieg bis 12.00 Uhr um 0,90 Prozent auf 3.017,65 Einheiten und hält sich damit weiter über der psychologisch wichtigen Schwelle von 3.000 Punkten. Der ATX Prime legte um 0,85 Prozent auf 1.534,11 Zähler. Positive Vorgaben aus den USA und Asien sorgten für gute Stimmung, in Wien ließen vor allem starke Bankaktien das Aktienbarometer steigen.

Raiffeisen Bank International hatte Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorgelegt. Das Institut hat demnach im Corona-Jahr ein Drittel weniger Gewinn gemacht. Auch operativ waren die Ergebnisse rückläufig. Die Zahlen fanden allerdings Anklang am Markt, die Titel gewannen bisher 2,09 Prozent. Auch die Branchenkollegen Erste Group (plus 2,06 Prozent) und BAWAG (plus 1,99 Prozent) konnten in einem ähnlichen Ausmaß zulegen.

Die Liste der Verlaufsgewinner führten zu Mittag Schoeller-Bleckmann mit einem Aufschlag von 2,57 Prozent an. Gefolgt von Do&Co mit einem Kursplus von 2,55 Prozent. Warimpex verteuerten sich um 2,20 Prozent. Marinomed dagegen weiteten die Verlaufsverluste aus und büßten 4,03 Prozent ein. Auch AMAG fanden sich mit einem Abschlag von 1,30 Prozent unter den bisherigen Verlierern.

Impulse von Analystenseite gab es für die Papiere der OMV. Die Credit Suisse hat das Kursziel für die Titel des Öl- und Gaskonzerns von 47,5 auf 45 Euro gesenkt, nachdem dieser am Vortag seine Jahreszahlen für 2020 veröffentlicht hatte. Die Anlageempfehlung "Outperform" wurde bestätigt. OMV-Papiere drehten nach einem schwächeren Startgeschäft ins Plus und gewannen 0,96 Prozent.

Im weiteren Verlauf sind die Blicke der Anleger vor allem auf den US-Arbeitsmarktbericht für Jänner gerichtet, der am Nachmittag veröffentlicht wird. "Positives Überraschungspotenzial ist gegeben, denn die Indikation vonseiten des ADP-Reports ist freundlich (174 Tsd. VM). Konjunktursorgen dürften die Zahlen somit nicht schüren. Die Arbeitslosigkeit ist mit einem Niveau von 6,7 % jedoch noch verhältnismäßig hoch", heißt es von der Helaba im Vorfeld der Daten.

Aber auch die Entwicklungen rund um den Coronavirus bleiben weiterhin im Fokus. Die Mutationen und das damit einhergehende höhere Ansteckungsrisiko, die weiterhin schleppend verlaufende Impfkampagne in Europa - diese Risiken schwelen im Hintergrund weiter. "Ein erneuter Anstieg der Nervosität an den Märkten sollte somit zumindest in Betracht gezogen werden", heißt es von der Helaba weiter.