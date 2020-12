Wiener Börse (Mittag) - ATX weiterhin freundlich

Impulse durch "Hexensabbat" möglich - Wienerberger klettern an prime market-Spitze

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag im Vorfeld des "Hexensabbat" mit einem kleinen Plus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX legte bis kurz vor 12.00 Uhr 0,31 Prozent auf 2.732,40 Einheiten zu. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,24 Prozent auf 1.386,21 Zähler. Im Frühhandel hatte der ATX noch tiefer notiert, dann am Vormittag aber die Vorzeichen gewechselt und steuert somit den fünften Gewinntag in Serie an.

Nach Veröffentlichung des überraschend gestiegenen ifo-Geschäftsklimaindex konnte er seine Kursgewinne etwas ausbauen. Im weiteren Verlauf könnte der sogenannte "Hexensabbat" für Bewegung sorgen. Beim großen Verfall an den Terminbörsen laufen Futures und Optionen auf Indizes und einzelne Aktien aus, was zu starken Kursschwankungen führen kann.

Aber auch der Impf-Fahrplan der EU und die Entwicklungen beim Brexit werden weiterhin von den Marktteilnehmern mit Interesse verfolgt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte von großen Fortschritten bei den Brexit-Verhandlungen berichtet. Jedoch müssten bei dem Thema der Fischerei noch "große Differenzen" überbrückt werden, hieß es.

Von Nachrichtenseite kamen heute einige Impulse zu Wiener Werten. Wienerberger übernimmt in den USA um 250 Mio. Dollar den Fassadenspezialisten Meridian Brick. Mit der Übernahme werde man den Umsatz in Nordamerika auf über 800 Mio. Dollar verdoppeln, teilte das Unternehmen mit. Die Aktien des Ziegelherstellers reagierten mit einem kräftigen Aufschlag von 4,03 Prozent.

Auch in der Baubranche gab es Neuigkeiten: Eine Arbeitsgemeinschaft von Strabag und Porr hat von den Wiener Linien den Zuschlag für die erste Baustufe des U-Bahn-Ausbaus erhalten. Der Auftragswert beträgt fast eine halbe Milliarde Euro. Porr-Aktien fielen bisher leicht um 0,15 Prozent, bei Strabag fiel ein Minus von 0,73 Prozent an.

Die Erste Group dürfte ihre schon von der Hauptversammlung abgesegnete Dividende für 2019 laut einem Bericht der "Presse" wohl verschieben. Grund sei die vor einigen Tagen ergangene Empfehlung der Europäischen Zentralbank (EZB) für Banken der Eurozone, von Ausschüttungen bis Ende September 2021 abzusehen. Die Bank hat für 2019 eine Dividende in Höhe von 75 Cent je Aktie vorgesehen. Erste-Aktien legten leicht um 0,28 Prozent zu.

Kapsch TrafficCom zogen um 2,78 Prozent an. Der Mautspezialist hat seine Beteiligung von 15,4 Prozent am norwegischen Unternehmen Q-Free ASA verkauft. Eine Analystenstimme gab es zu AT&S, die in Reaktion um 3,64 Prozent auf 22,75 Euro anzogen. Die Erste Group hat das Kursziel für die Aktien von 24,2 auf 33,0 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt.

Auch bei UBM lautet das Urteil der Erste-Analysten weiterhin "Buy", das Kursziel liegt nun bei 43 Euro, davor waren es noch 40 Euro. UBM -Papiere reagierten mit einem Plus von 0,58 Prozent auf 34,80 Euro.