Wiener Börse (Mittag) - ATX weiterhin klar im Minus

Mehr EZB-Unterstützung wegen steigender Renditen möglich - Banken unter Abgabedruck - Semperit einsamer Verlaufsgewinner

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag weiterhin mit Abgaben gezeigt. Der heimische Leitindex ATX verlor bis 12.00 Uhr 1,83 Prozent auf 3.015,81 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime gab um 1,78 Prozent auf 1.530,57 Zähler nach. "Wichtig ist es nun, die psychologische Marke bei 3.000 Punkten zu verteidigen", schreibt Christian Henke vom Online broker IG.

Mit deutlichen Abschlägen an den USA-Börsen und den asiatischen Märkten waren bereits vor Sitzungsbeginn dunkle Wolken am europäischen Börsenhimmel aufgezogen. Auslöser für den weltweiten Stimmungseinbruch waren steigende Renditen an den Anleihemärkten, die mit der Furcht vor einer anziehenden Inflation zusammenhängen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in Reaktion erneut eine weitere Stützung der Wirtschaft signalisiert, falls dies durch einen starken Anstieg der Kapitalmarktzinsen notwendig werde. Steigende langfristige Zinsen könnten bestehende geldpolitische Stützungsmaßnahmen zu frühzeitig bremsen, sagte das EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel am Freitag . In einem solchen Fall müsse die Geldpolitik bei ihren Maßnahmen nachlegen.

In Wien geht unteressen die Berichtssaison weiter. Mit der Erste Group legte heute ein gewichtiges ATX-Mitglied Zahlen vor. Wegen hoher Vorsorgen für mögliche Kreditausfälle hat sich der Gewinn des Instituts halbiert, dennoch plant die Erste Group eine Dividende in Höhe von 0,50 Euro je Aktie auszuschütten. Zusätzlich soll 1,0 Euro je Aktie für eine potenzielle Sonderdividende reserviert werden. Operativ blieben die Ergebnisse stabil. Die Aktien der Erste Group waren mit einem Abschlag von 3,83 Prozent Schlusslicht im prime market.

Auch die Branchenkollege Raiffeisen Bank International (minus 3,03 Prozent) und BAWAG (minus 0,97 Prozent) gaben nach. Addiko Bank, bereits am Vortag mit deutlichen Kursverlusten, verloren weitere 1,16 Prozent. Auch die Titel von Index-Schwergewicht OMV büßten 2,85 Prozent ein.

EVN-Titel reagierten mit einem Abschlag von 1,10 Prozent auf die Vorlage von Erstquartalszahlen. Der Energieversorger hat im Auftaktquartal 2020/21 Gewinn und Umsatz gesteigert. Die Coronakrise habe nur punktuelle Auswirkungen gehabt. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde heute bestätigt.

Von Analystenseite gab es Impulse für Wienerberger. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Titel von 30 auf 35 Euro erhöht und gleichzeitig die Anlageempfehlung "Buy" bestätigt. Die Titel gaben bisher um 0,92 Prozent auf 28,02 Euro nach. FACC werden von der Berenberg Bank weiterhin mit "Sell" bewertet, das Kursziel wurde von 7,5 auf 7,4 Euro gekürzt. Bis Mittag büßten die Papiere 1,73 Prozent auf 8,51 Euro ein.

Einsamer Gewinner waren zu Mittag die Papiere von Semperit, die um 0,57 Prozent zulegten. Am Nachmittag könnten Impulse von US-Konjunkturdaten kommen. Hier stehen Zahlen zur Inflation, den privaten Konsumausgaben sowie der Einkaufsmanagerindex der Region Chicago im Kalender.