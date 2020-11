Wiener Börse (Mittag) - ATX weiterhin mit Aufschlägen

Bankwerte ziehen Leitindex nach oben - Verhaltene Stimmung wegen steigender Corona-Neuinfektionen

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag mit Aufschlägen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX war zunächst noch mit negativen Vorzeichen in die Sitzung gegangen, dreht aber im Verlauf rasch ins Plus und baute seine Kursgewinne etwas aus. Bis 12.00 Uhr legte der ATX um 0,42 Prozent auf 2.400,69 Zähler zu. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,30 Prozent auf 1.223,89 Einheiten.

Im frühen Handel hatten Gewinnmitnahmen und die weiterhin stark steigenden Zahlen an Corona-Neuinfektionen für getrübte Stimmung gesorgt. Daneben traten auch Hoffnungen auf einen wirksamen Covid19-Impststoff wieder etwas in den Hintergrund, zumal es nach der Zulassung noch einige Zeit dauern wird, bis tatsächlich genügend Menschen geimpft sind. In Wien sorgte dann aber eine Umkehr bei den anfangs schwächelnden Bankaktien für positive Vorzeichen.

Die stark gewichteten Finanztitel drehten ins Plus - Erste Bank kletterten um 1,52 Prozent nach oben, bei Raiffeisen Bank International fiel ein Kursgewinn von bisher 1,23 Prozent an und BAWAG legten um 0,17 Prozent zu. Ebenfalls stark gesucht und Spitzenreiter im prime market waren die Titel von Semperit, die sich um 1,87 Prozent verteuerten.

Daneben verbuchten auch Mayr-Melnhof, die am Vortag Ergebnisse vorgelegt hatten, einen Aufschlag von 1,10 Prozent. Schoeller-Bleckmann zogen um 0,98 Prozent an. Auch Branchenkollege und Index-Schwergewicht OMV konnten nach anfänglichen Abschlägen zulegen (plus 0,70 Prozent).

Meldungsseitig blieb es in Wien zum Wochenausklang recht ruhig - Ergebnisse präsentierte die Österreichische Post. Das Unternehmen hat in Summe in den ersten neun Monaten 2020 bei einem steigenden Umsatz einen Rückgang des operativen Gewinns (EBIT) um 37,4 Prozent auf 81,4 Mio. Euro verbucht. Wie es im vierten Quartal weitergeht hängt stark von der Entwicklung der Pandemie und möglichen Lockdown-Maßnahmen ab, teilte die Post mit. Die Aktien gewannen bisher 0,35 Prozent.

Am unteren Ende des Kurszettels fanden sich DO&CO mit einem Abschlag von 2,96 Prozent. Auch Warimpex (minus 2,65 Prozent) und EVN (minus 1,89 Prozent) gaben nach.