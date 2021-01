Wiener Börse (Mittag) - ATX weiterhin mit plus 0,67 Prozent

Freundliche europäische Anlegerstimmung am Tag der Angelobung von Joe Biden als 46. Präsident

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochmittag weiterhin klar im Plus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX gewann gegen 12 Uhr 0,67 Prozent auf 3.022,34 Punkte, nachdem er am Vortag erstmals seit Ende Februar des vergangenen Jahres wieder über die Marke von 3.000 Einheiten geklettert war. Gestützt auf eine freundliche europäische Anlegerstimmung geht es auch mit dem heimischen Aktienmarkt erneut aufwärts.

International steht die am Abend anstehende Amtseinführung von Joe Biden als 46. Präsident der USA im Fokus. Nach Einschätzung der Helaba-Anlaysten gebe es berechtigte Hoffnungen, dass mit Biden ein verlässlicher Partner für Europa ins Weiße Haus einzieht.

Am heimischen Markt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensseite sehr dünn. Am morgigen Donnerstag stehen Verkehrszahlen und eine Prognose für das Jahr 2021 vom Flughafen Wien auf der Agenda. Der Frankfurter Flughafen hatte zuletzt einen massiven Passagiereinbruch gemeldet. Die Papiere vom Flughafen Wien zeigten sich im Vorfeld mit plus 2,3 Prozent.

Schoeller Bleckmann (SBO) präsentierten sich mit einem Kursanstieg von vier Prozent bei 35,35 Euro. Hier haben die Analysten der Baader Bank sowohl ihre Anlageempfehlung "sell" als auch das Kursziel von 25,0 Euro für die Aktien nach der jüngsten Zahlenvorlage des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters bestätigt. Die vorläufigen Zahlen für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 wurden als gemischt bewertet.

Die schwergewichteten Banken Raiffeisen Bank International (plus 1,4 Prozent) und Erste Group (plus 0,9 Prozent) zeigten ebenfalls klar positive Vorzeichen. BAWAG verbilligten sich hingegen um 0,3 Prozent.

OMV legten 1,3 Prozent zu. Der Öl-, Gas- und Chemiekonzern erweitert in seiner Raffinerie in Bayern für 40 Mio. Euro verschiedene Anlagen, um die jährliche Produktion von Ethylen und Propylen um 50.000 Tonnen zu steigern. Damit soll der wachsenden Nachfrage nach Petrochemie-Produkten im bayerischen Chemiedreieck und auf den internationalen Märkten entsprochen werden, hieß es.

Unter den weiteren Schwergewichten kamen die Titel vom Verbund um 2,3 Prozent zurück. Die Papiere des Stromversorgers hatten am Dienstag satte 4,7 Prozent gewonnen. voestalpine und Wienerberger gewannen in ähnlichem Ausmaß um zwei bzw. 2,1 Prozent. Andritz steigerten sich um 2,6 Prozent.