Wiener Börse (Mittag) - ATX weitet Plus auf 1,07 Prozent aus

Europaweit positive Anlegerstimmung nach Rekordkurs an der Wall Street

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochmittag klar im Plus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX gewann bis 12.00 Uhr um 1,07 Prozent auf 2.663,68 Punkte. Im Vormittagshandel konnte er seine Zuwächse damit etwas ausweiten. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es Kursgewinne zu sehen, nachdem die Wall Street am Vorabend den jüngsten Rekordkurs fortgesetzt hatte.

Am heimischen Markt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene sehr dünn. Von Analystenseite meldete sich die Berenberg Bank mit neuen Einschätzungen zum Verbund und OMV. Die Wertpapierexperten haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Versorgers Verbund deutlich von 40,00 auf 68,00 Euro nach oben revidiert. Zudem wurde die Kaufempfehlung "Buy" bekräftigt. Die Verbund-Titel gewannen 1,1 Prozent auf 59,50 Euro.

Für die OMV haben die Analysten der Berenberg Bank ebenfalls ihr Anlagevotum "Buy" bestätigt. Das Kursziel für die Aktien des heimischen Öl- und Gaskonzerns wurde gleichzeitig von 34,0 auf 38,0 Euro nach oben angepasst. Die OMV-Papiere reagierten mit einem Zuwachs von 2,6 Prozent auf 32,98 Euro.

Die OMV-Tochter Borealis erwartet ein "ordentliches" viertes Quartal, wurde zudem bekannt. Schon im dritten Quartal sei es "steil nach oben" gegangen, sagte Firmenchef Alfred Stern im "Kurier".

Die schwergewichteten Banken zeigten ebenfalls einheitlich positive Vorzeichen. Die Aktionäre der Erste Group konnten einen Kursgewinn in Höhe von 1,9 Prozent verbuchen. BAWAG verteuerten sich um 0,8 Prozent und bei der Raiffeisen Bank International gab es ein Plus von 0,7 Prozent zu sehen.