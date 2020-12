Wiener Börse (Mittag) - ATX zu Mittag 1,36 Prozent fester

Heimischer Aktienmarkt nach schwachem Vortag nun auf Erholungskurs - Do&Co-Aktie mit plus 14 Prozent sehr fest - Keine Verlierer im ATX

Die Wiener Börse hat am Dienstag zu Mittag deutlich fester tendiert. Der österreichische Leitindex ATX stand um 12.00 Uhr mit einem satten Plus von 1,36 Prozent bei 2.693,15 Punkten. Damit begab er sich nach dem Kursrutsch vom Vortag auf Erholungskurs. Die europäischen Leitbörsen verzeichneten mehrheitlich ebenfalls Kursgewinne.

Am Montag hatte eine in Großbritannien neu entdeckte und möglicherweise hoch ansteckende Mutation des Coronavirus für Unsicherheit am Markt gesorgt und den ATX um mehr als zwei Prozent abrutschen lassen. Österreich und zahlreiche andere Staaten haben bereits Landeverbote für Flüge aus Großbritannien verhängt. Am Montagabend sagte Biontech-Chef Ugur Sahin, dass er zuversichtlich sei, dass der von seinem Unternehmen entwickelte Covid-19-Impfstoff auch gegen die Mutation wirksam sein wird.

Bei den Einzelwerten schossen die Do&Co-Aktien um fast 14 Prozent nach oben. Am Vortag waren die Titel wie die meisten Werte mit Bezug zur Luftfahrtbranche noch unter Druck geraten. Ein neuer Liefervertrag mit der US-Fluglinie Delta Air Lines für den Standort Detroit war dabei in den Hintergrund getreten.

Sehr fest zeigten sich im Leitindex auch AT&S (plus 3,08 Prozent), Verbund (plus 2,39 Prozent) und s Immo (plus 2,16 Prozent). Immofinanz legten ebenfalls im ATX-Spitzenfeld um 2,05 Prozent zu, nachdem die Titel am Vortag noch über viereinhalb Prozent eingebüßt hatten. Die Papiere der Erste Group stiegen um 1,87 Prozent. Sie waren am Montag noch mit mehr als dreieinhalb Prozent unter Druck geraten.

Kursverlierer gab es im Leitindex ATX zu Mittag keine. Im gesamten prime-market-Segment gab es dagegen mehrere Verlierer, am stärksten gaben dabei UBM (minus 1,97 Prozent), Warimpex (minus 1,32 Prozent) und Flughafen Wien (minus 1,28 Prozent) nach.

Marktrelevante Konjunkturdaten wurden am Vormittag keine veröffentlicht. In den USA stehen am Nachmittag unter anderem noch Zahlen zum Verbrauchervertrauen im Dezember, Daten vom Immobilienmarkt im November und eine dritte Schätzung zum Wirtschaftswachstum im dritten Quartal am Programm.