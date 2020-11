Wiener Börse (Mittag) - ATX zu Mittag 2,62 Prozent fester

Die Wiener Börse hat am Montag ihre Kursgewinne aus dem Frühhandel bis Mittag noch weiter ausgebaut. Der österreichische Leitindex ATX zog zuletzt um 2,62 Prozent auf 2.209,56 Punkte an. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es deutlich aufwärts.

Am Wochenende hatten US-Medien den Demokraten Joe Biden zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt. Dass Amtsinhaber Trump seine Niederlage weiterhin nicht eingestehen will, beunruhigte die Aktienmärkte nicht mehr. Mit dem Sieg von Biden weiche die Unsicherheit, kommentierte ein Marktstratege.

Die Kursgewinne am heimischen Aktienmarkt zogen sich durch alle Branchen. Stärkste ATX-Werte waren zu Mittag die Titel des Cateringunternehmens Do&Co (plus 6,89 Prozent) sowie der Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann (plus 6,64 Prozent). Kursgewinne von mehr als vier Prozent verzeichneten im Leitindex die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) (plus 4,76 Prozent) und die Papiere des Leiterplattenherstellers AT&S (plus 4,58 Prozent).

Verlierer gab es im Leitindex nur einen. Die Andritz-Titel gaben im starken Umfeld um deutliche 0,92 Prozent nach und knüpften damit an ihren schwachen Vortag an. Am Freitag hatten sie ungeachtet mehrerer positiver Analysteneinschätzungen bereits mehr als drei Prozent eingebüßt.

Außerhalb des ATX schossen die Anteilsscheine des Immobilienunternehmens Warimpex um knapp 14,5 Prozent nach oben. Am Freitag waren sie noch um fast acht Prozent abgerutscht.

Die Aktien der Polytec legten unterdessen 0,70 Prozent auf 5,74 Euro zu. Nach der Zahlenvorlage vom Freitag bestätigten die Analysten von Warburg Research und der Baader Bank jeweils ihre Kaufempfehlungen. Bei Warburg wurde zudem das Kursziel von 7,00 auf 8,00 Euro erhöht. Die Baader Bank beließ ihres bei ebenfalls 8,00 Euro. Die Drittquartalszahlen hätten eine Erholung gezeigt, heißt es in beiden Analysen.

Die Semperit-Aktien stiegen am Vormittag mit 23,95 Euro zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Jänner 2018. Zuletzt gaben sie ihre Gewinne wieder ab und notierten unverändert zum Vortagesschluss bei 23,70 Euro. Das Unternehmen hatte am Freitag erneut seine Prognose erhöht, was die Aktie um rund achteinhalb Prozent anziehen hatte lassen. In einer Reaktion vom Montag kündigte die Baader Bank nun an, ihr aktuelles Kursziel von 23,00 Euro zu überarbeiten. Unter anderem sehe man eine steigende Wahrscheinlichkeit für eine Sonderdividende, schrieb Baader-Analyst Christian Obst in seiner Einschätzung.