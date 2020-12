Wiener Börse (Mittag) - Coronasorgen drücken ATX 4 Prozent ins Minus

In Großbritannien aufgetauchte Coronavirus-Mutation sorgt für Unsicherheit - Erste Group über sechs Prozent im Minus, OMV mehr als fünfeinhalb Prozent tiefer

Die Wiener Börse hat am Montag im Mittagshandel weiter schwere Kursverluste verzeichnet. Für Unsicherheit am Markt sorgt eine in Großbritannien neu entdeckte und möglicherweise hoch ansteckende Mutation des Coronavirus. In den ersten Handelsminuten rutschte der österreichische Leitindex ATX um knapp fünf Prozent ab.

Im Lauf des Vormittags dämmte er seine Verluste zunächst auf rund zweieinhalb Prozent ein. Gegen Mittag trübte sich die Stimmung am heimischen Aktienmarkt jedoch wieder stärker ein. Kurz nach 12 Uhr notierte der ATX um 4,00 Prozent tiefer bei 2.605,19 Punkten.

Die europäischen Leitbörsen standen ebenfalls unter Druck. Der Euro-Stoxx-50 und der deutsche Leitindex DAX gaben jeweils um rund 3,7 Prozent nach. Mehrere EU-Staaten - darunter die Niederlande, Belgien, Italien, Deutschland und Österreich - haben bereits Landeverbote für Flüge aus Großbritannien verhängt oder angekündigt. Es wird auch an EU-weiten Maßnahmen gearbeitet. Die Mutation ist laut britischen Behörden bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form und weitet sich vor allem in London und Südostengland rasant aus.

Belastend wirken zudem die jüngsten Entwicklungen bei den Verhandlungen über einen Handelsvertrag zwischen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien. Die Gespräche würden scheitern, wenn die EU ihre Position vor allem beim Knackpunkt Fischereirechte nicht "wesentlich" verändere, zitierten britische Medien Regierungskreise in London. Es werde wahrscheinlicher, dass kein Abkommen gelinge. Dennoch werden die Verhandlungen heute fortgesetzt.

Bei den Einzelwerten in Wien gaben die Aktien der Erste Group als schwächster ATX-Wert um 6,33 Prozent nach. Für die Titel der OMV ging es in einer ähnlichen Größenordnung um 5,77 Prozent nach unten. Unter die Räder gerieten auch Immofinanz (minus 5,74 Prozent) und Vienna Insurance Group (minus 4,67 Prozent).

Zu den größten Verlierern gehörten daneben Aktien mit Bezug zu Luftfahrtsbranche wie FACC (minus 5,88 Prozent) und Flughafen Wien (minus 5,36 Prozent). Für Do&Co ging es 3,70 Prozent nach unten. Beim Caterer zählen Fluglinien zu seinen wichtigsten Kunden. Ein neuer Vertragsabschluss des Unternehmens mit Delta Airlines rückte in den Hintergrund. Do&Co wird ab Mitte März 2021 für die nächsten zehn Jahre in Detroit die Passagiere der US-Fluggesellschaft verpflegen.

Kursgewinner gab es im Leitindex ATX keine. Im gesamten prime-market-Segment notierte mit AMAG (plus 1,11 Prozent) lediglich ein Titel im grünen Bereich. Alle übrigen Werte verzeichneten Abschläge.