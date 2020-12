Wiener Börse (Mittag) - Dreh ins Minus beim ATX

Nach drei starken Handelstagen - ATX verliert 0,32 Prozent - Schwergewichtete Banken drücken auf heimischen Leitindex

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagmittag etwas leichter gezeigt. Nach Zuwächsen im Frühhandel gab der heimische Leitindex gegen 12.00 Uhr um 0,32 Prozent auf 2.712,92 Punkte nach. Marktbeobachter verwiesen auf einsetzende Gewinnmitnahmen nach drei starken Handelstagen in Folge für den ATX. An den europäischen Leitbörsen überwogen hingegen weiterhin die positiven Vorzeichen.

Auf den ATX lasten vor allem die Kursverluste der schwergewichteten Banken. BAWAG-Aktionäre mussten ein Minus von 1,5 Prozent hinnehmen. Erste Group verbilligten sich um 1,1 Prozent und Raiffeisen Banken International fielen um 0,5 Prozent.

Die auffälligsten Kursbewegungen zeigten die Aktien vom Flughafen Wien (plus drei Prozent) und die Papiere von Schoeller-Bleckmann mit einem Zuwachs von 2,9 Prozent. EVN-Papiere verteuerten sich um weitere 1,7 Prozent, nachdem die Titel des niederösterreichischen Energieversorgers bereits zur Wochenmitte in Reaktion auf stark aufgenommen Ergebniszahlen um 2,7 Prozent zugelegt hatten.

CA Immo bauten ein Minus von 0,7 Prozent. Das Immobilienunternehmen hat zwei Liegenschaften in Graz mit Retail-Nutzung für 55 Mio. Euro veräußert. Der Preis entsprach rund 50 Prozent Aufschlag auf den Buchwert, teilte die CA Immo mit.

Andritz ermäßigten sich um 0,6 Prozent. Der steirische Technologiekonzern liefert elektromechanische Ausrüstungen für das neue Wasserkraftwerk Sambangalou im westafrikanischen Senegal. Der rund 100 Mio. Euro schwere Auftrag wird im Konsortium mit Vinci Construction abgewickelt.