Wiener Börse (Mittag) - Leitindex klettert über 3.000 Punkte

Rosenbauer nach Rekordzahlen fester - OMV ebenfalls klar im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag mit klaren Aufschlägen gezeigt. Der Leitindex ATX hatte nach einem tieferen Startgeschäft rasch ins Plus gedreht und konnte die Kursgewinne dann am Vormittag kontinuierlich ausbauen. Bis 12.00 Uhr legte der ATX um 0,96 Prozent auf 3.006,21 Einheiten zu. Der breiter gefasste ATX Prime gewann ebenfalls 0,92 Prozent auf 1.525,93 Einheiten.

Überwiegend positiv wurden Konjunkturdaten aus der Eurozone aufgenommen: Der Einkaufsmanagerindex der Eurozone - der Industrie und Dienstleister zusammenfasst - stieg von 47,8 Punkten im Jänner auf 48,1 Zähler und lag damit leicht über den Erwartungen. Das Barometer nähert sich damit wieder der Wachstumsschwelle von 50 Zählern.

Der Index für die Industrie in der Eurozone stieg um 2,9 Punkte auf 57,7 Zähler und lag damit über den Prognosen. Bei den Dienstleistern ging es hingegen weiter bergab - auf 44,7 Punkte, nach 45,4 im Jänner. Auch die Einkaufsmanagerindizes von Deutschland und Frankreich entwickelten sich ähnlich. Während jeweils die Barometer für die Industrie der beiden Länder über den Prognosen lagen, fielen die Indizes für den Dienstleistungssektor schwächer aus, als Experten erwartet hatten.

In Wien standen die Papiere von Rosenbauer im Zentrum der Aufmerksamkeit. Der Feuerwehrausrüster hat im abgelaufenen Jahr Rekordwerte bei Umsatz und Gewinn erzielt. Die Analysten der Baader Bank haben in Reaktion bereits ihre "Add"-Empfehlung und das Kursziel von 40 Euro bestätigt. Die Rosenbauer-Aktien kletterten bisher um 4,02 Prozent auf 44,00 Euro nach oben und lagen damit an der Spitze der Gewinner im prime market.

Deutlich fester - nach einem tieferen Start - notierte auch Index-Schwergewicht OMV und legte 2,47 Prozent zu. Auch Industriewerte wie Palfinger (plus 1,92 Prozent) und voestalpine (1,78 Prozent) zeigten sich stark nachgefragt. Bankwerte lagen ebenfalls einheitlich im positiven Terrain, dabei verbuchten Raiffeisen Bank International und Erste Group ein Plus von jeweils rund 1,2 Prozent. BAWAG legten 0,39 Prozent zu.

Mayr-Melnhof dürfen sich über eine Hochstufung freuen: Raiffeisen Research hat die Anlageempfehlung für die Titel des Kartonherstellers von "Hold" auf "Buy" angehoben und auch das Kursziel deutlich von 154 auf 210 Euro erhöht. Die Aktien legten bisher 0,22 Prozent auf 182 Euro zu.