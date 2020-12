Wiener Börse (Mittag) - Leitindex weitet Verluste aus

No-Deal-Befürchtungen belasten - Bankwerte schwächer - Wienerberger legt nach Prognose-Anhebung zu

Die Wiener Börse hat sich zu Mittag weiterhin mit deutlichen Abschlägen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX weitete seine Verluste bis 12.00 Uhr aus und verlor 1,48 Prozent auf 2.614,17 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime gab um 1,45 Prozent auf 1.329,26 Zähler nach. Brexit-Sorgen belasteten europaweit die Märkte. Nach einer Aussage von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist ein Handelspakt mit Großbritannien inzwischen unwahrscheinlicher als einen No Deal.

Die Kursverluste in Wien erfolgten auf breiter Front. Angeführt wurden die Verlaufsverlierer von FACC, die um 3,68 Prozent nachgaben, dahinter Index-Schwergewicht OMV mit einem Abschlag von 2,92 Prozent. Auch Bankaktien gehörten zu den größeren Verlierern. BAWAG fielen um 2,61 Prozent, Erste Group mussten einen Verlust von 2,44 Prozent hinnehmen, bei Raiffeisen Bank International waren es minus 1,16 Prozent.

Neben den Papieren von FACC tendierten auch andere Aktien mit Luftfahrtbezug schwächer. Airline-Caterer Do&Co verbilligten sich um 2,65 Prozent, bei Flughafen Wien fiel der Abschlag mit 0,56 Prozent auf 26,80 Euro vergleichsweise moderat aus. Die Erste Group hat das Kursziel für die Airport-Titel von 27,3 auf 29,5 Euro angehoben und die "Hold"-Empfehlung bestätigt.

Bei Agrana wurde das Kursziel durch die Analysten der Erste Group von 19,9 auf 18,0 Euro gesenkt, das Rating "Hold" bleibt aufrecht. Die Titel verloren 0,86 Prozent auf 16,14 Euro.

Am obersten Ende des Kurszettels notierten zu Mittag Warimpex mit einem Kursplus von 2,20 Euro. Auch Wienerberger waren unter den wenigen Verlaufsgewinnern: Das Unternehmen hat seine Prognose für den bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) für 2020 angehoben. Anstelle der bisher in Aussicht gestellten 480 bis 500 Millionen sind nach Unternehmensangaben nun rund 545 Mio. Euro in Sicht. Zudem stellte der Konzern Zukäufe in Aussicht, ohne hier aber Details zu nennen. Die Aktien kletterten um 1,26 Prozent nach oben.

Ebenfalls fester notierten die Papiere von Mayr-Melnhof, die bereits am Vortag kräftig zugelegt hatten. Hier lag das Plus bisher bei 1,93 Prozent. Marinomed steigerten sich um 0,85 Prozent zu.