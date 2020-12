Wiener Börse (Nachmittag) - ATX baut Kursgewinne weiter aus

Leitindex am Nachmittag 1,61 Prozent im Plus - Österreichischer Aktienmarkt nach sehr schwachem Vortag nun auf Erholungskurs - Do&Co stärkster ATX-Wert

Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag seine Kursgewinne weiter ausgebaut. Der österreichische Leitindex ATX zog zuletzt um 1,61 Prozent auf 2.699,72 Punkte an. Damit begab er sich nach dem Kursrutsch vom Vortag auf Erholungskurs. Die europäischen Leitbörsen verzeichneten ebenfalls Kursgewinne, allerdings etwas weniger starke als der österreichische Aktienmarkt.

Am Montag hatte eine in Großbritannien neu entdeckte und möglicherweise hoch ansteckende Mutation des Coronavirus für Unsicherheit am Markt gesorgt und den ATX um mehr als zwei Prozent abrutschen lassen. Österreich und zahlreiche andere Staaten haben bereits Landeverbote für Flüge aus Großbritannien verhängt. Am Montagabend sagte Biontech-Chef Ugur Sahin, dass er zuversichtlich sei, dass der von seinem Unternehmen entwickelte Covid-19-Impfstoff auch gegen die Mutation wirksam sein werde.

Bei den Einzelwerten schossen die Do&Co-Aktien um knapp zehn Prozent nach oben. Am Vortag waren die Titel wie die meisten Werte mit Bezug zur Luftfahrtbranche noch unter Druck geraten. Ein neuer Liefervertrag mit der US-Fluglinie Delta Air Lines für den Standort Detroit war dabei in den Hintergrund getreten.

Sehr fest zeigten sich im Leitindex auch AT&S (plus 5,07 Prozent), Immofinanz (plus 2,55 Prozent) und Erste Group (plus 2,33 Prozent). Die beiden letztgenannten Titel hatten am Vortag noch die ATX-Verliererliste angeführt und waren jeweils um mehr als dreieinhalb Prozent tiefer aus dem Handel gegangen.

Kursverlierer gab es im Leitindex ATX am Nachmittag mit den Post-Aktien (minus 0,17 Prozent) nur einen. Im gesamten prime-market-Segment tendierten einige weitere Titel im Minus, am deutlichsten gab dabei die AKtien von AMAG (minus 1,78 Prozent) und Flughafen Wien (minus 1,10 Prozent) nach.

Unternehmensnachrichten blieben Mangelware. Lediglich von Rosenbauer lag die Meldung vor, dass der auf Feuerwehr- und Löschfahrzeuge spezialisierte oberösterreichische Konzern einen Auftrag aus Spanien über 22 Flughafenlöschfahrzeuge sowie einen mehrjährigen Wartungsvertrag dazu erhalten hat. Die Aktien reagierten jedoch kaum und stiegen nur leicht um 0,29 Prozent.

Konjunkturdaten spielten im bisherigen Tagesverlauf kaum eine Rolle. In den USA stehen später am Nachmittag unter anderem noch Zahlen zum Verbrauchervertrauen im Dezember, Daten vom Immobilienmarkt im November und eine dritte Schätzung zum Wirtschaftswachstum im dritten Quartal zur Veröffentlichung an.