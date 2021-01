Wiener Börse (Nachmittag) - ATX baut Kursgewinne weiter aus

Leitindex zuletzt 1,09 Prozent fester - Erstmals seit Februar wieder über 3.000-Punkte-Marke

Die Wiener Börse hat ihre Kursgewinne am Dienstagnachmittag weiter ausgebaut. Der heimische Leitindex ATX legte in einem mehrheitlich leicht höheren europäischen Börsenumfeld zuletzt um deutliche 1,09 Prozent auf 3.022,38 Punkte zu. Im Eröffnungshandel war er erstmals seit Ende Februar des vergangenen Jahres wieder über die Marke von 3.000 Punkten gestiegen. Die Coronakrise hatte den ATX zwischenzeitlich bis auf 1.622,95 Punkte gedrückt.

Etwas Unterstützung lieferten die am späten Vormittag veröffentlichten Daten des deutschen Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Jänner überraschend deutlich aufgehellt. Was die aktuelle Lage angeht, wird diese viel negativer bewertet, doch auch dieser Wert hat sich minimal verbessert.

In den USA steht später am Nachmittag noch die Anhörung der designierten US-Finanzministerin und ehemaligen US-Notenbankchefin Janet Yellen vor dem Finanzausschuss des Senats am Programm. Der neue US-Präsident Joe Biden wird sein Amt am morgigen Mittwoch übernehmen.

Bei den Einzelwerten setzen sich am Nachmittag die Aktien der s Immo mit einem satten Plus von 3,40 Prozent an die ATX-Spitze. Direkt dahinter stiegen die Verbund-Titel um 2,51 Prozent und die Do&Co-Anteilsscheine um 2,44 Prozent.

Für die Wienerberger-Aktien ging es 2,28 Prozent nach oben. Der Aufsichtsrat des heimischen Baustoffherstellers Wienerberger hat die Funktionsperiode von Heimo Scheuch als Vorstandsvorsitzender bis zum 31. Dezember 2025 verlängert.

Außerdem stiegen die bereits in den vergangenen Wochen starken Lenzing-Titel um 2,19 Prozent. Der Faserhersteller plant die größte Photovoltaik-Freiflächenanlage Oberösterreichs.

Die Aktien des Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann holten ihre Verluste aus dem Frühhandel auf und stiegen zuletzt um 1,48 Prozent. Der Umsatz des Unternehmens ist laut vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 um ein Drittel auf 291 Mio. Euro eingebrochen. Das Ergebnis vor Steuern drehte von 47,9 Mio. Euro im Vorjahr auf nun 31 Mio. Euro in die Verlustzone.

Die voestalpine-Papiere legten unterdessen um 0,63 Prozent auf 32,00 Euro zu. Die Analysten der Credit Suisse haben ihre Anlageempfehlung für die Titel von "Underperform" auf "Neutral" angehoben. Ihr Kursziel korrigierten sie in einer Branchenstudie zum europäischen Stahlsektor deutlich von 20 auf 29 Euro nach oben.

Die Andritz-Aktien stiegen etwas moderater um 0,46 Prozent auf 39,70 Euro. Die Analysten von Goldman Sachs haben ihr Kursziel für die Aktien des steirischen Anlagenbauers von 41,00 auf 44,00 Euro erhöht. Ihre Anlageempfehlung beließen sie in einer Branchenstudie zum europäischen Investitionsgütersektor auf "Buy".