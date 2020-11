Wiener Börse (Nachmittag) - ATX baut Plus auf 1,2 Prozent aus

Ruhiger Wochenausklang - Andritz, Verbund, Bankwerte gesucht

Die Wiener Börse hat ihr anfängliches Plus am Freitagnachmittag ausgebaut. Bis 15 Uhr stieg der ATX um 1,19 Prozent auf 2.609,68 Punkte. Der Wochenausklang verlief dabei weiter ruhig, der US-Fenstertag dürfte sich auch an Europas Märkten in geringer Aktivität niederschlagen. Gestützt werden dürfte die Börsenstimmung weiter von der Hoffnung auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe.

Kursbewegende Nachrichten gab es am im Tagesverlauf kaum. Auch die gemeldeten Wirtschaftsindikatoren für die Eurozone wirkten sich nicht merklich an den Börsen aus. Der von der EU-Kommission ermittelte Economic Sentiment Indicator (ESI) für die Eurozone fiel um 3,5 Punkte auf 87,6 Punkte. Volkswirte hatten jedoch mit einem deutlicheren Rückgang auf 86,0 Punkte gerechnet.

Gut gesucht waren am Nachmittag Andritz und stiegen bei höherem Volumen um 4,93 Prozent. Verbund legten 3,39 Prozent zu. Gute Nachfrage gab es auch in mehreren Bankwerten, nachdem die Analysten von Goldman Sachs in einer Branchenstudie die Kursziele für mehrere Titel der Branche erhöht haben.

So stiegen Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) um 3,06 Prozent auf 16,82 Euro. Goldman hat das Kursziel für die RBI von 17,0 auf 17,9 Euro erhöht und die Einstufung "neutral" bekräftigt. Addiko legten 1,97 Prozent auf 9,84 Euro zu. Hier wurde das Kursziel von den Goldman-Analysten 12,1 auf 13,1 Euro erhöht, die Empfehlung lautet weiter "buy".

Gewinne gab es auch in BAWAG (plus 1,73 Prozent) und Erste Group (plus 0,52 Prozent). Für die Erste-Aktie haben die Goldman-Experten ihre Empfehlung "buy" bestätigt und das Kursziel von 27,7 auf 29,8 Euro erhöht. Auch an andere Börsen fanden sich Bankwerte zum Wochenschluss unter den Gewinnern.

Die größten Verlierer im prime market waren FACC (minus 3,24 Prozent) und Frequentis (minus 2,25 Prozent). Schwach zeigten sich auch einige Immobilienwerte wie CA Immo (minus 1,84 Prozent).