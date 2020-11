Wiener Börse (Nachmittag) - ATX im Verlauf 1,06 Prozent fester

Leitindex nach starkem Vortag erneut klar im Plus - Nachrichten aus US-Politik sorgen für gute Stimmung - Ölwerte an ATX-Spitze

Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag weiter klar im Plus tendiert. Der heimische Leitindex ATX stieg zuletzt um 1,06 Prozent auf 2.553,07 Punkte und knüpfte damit an seine Vortagesgewinne an. Am Montag hatte er in einer ähnlichen Größenordnung zugelegt.

Gestützt worden war er bereits in der Früh von positiven Vorgaben der US-Börsen. Daneben lagen noch weitere Nachrichten aus den USA vor, die positiv aufgenommen wurden. Der abgewählte Präsident Donald Trump hat die Behörden und seine Mitarbeiter angewiesen, beim Übergangsprozess zur neuen Regierung des Wahlsiegers Joe Biden zu kooperieren.

Zudem wurde bekannt, dass Biden die frühere Notenbank-Chefin Janet Yellen zur Finanzministerin machen will. "Damit dürfte die Zusammenarbeit zwischen der US-Notenbank Fed und dem Finanzministerium kooperativ und geräuschlos verlaufen", kommentierte ein Marktbeobachter.

Bei den Einzelwerten gehörten neuerlich Aktien mit Bezug zur Luftfahrtsbranche zu den größten Gewinnern im prime market. So legten FACC als stärkster Wert um 6,78 Prozent zu, Do&Co stiegen um 4,53 Prozent und Flughafen Wien gewannen ebenfalls überdurchschnittliche 1,85 Prozent. Die Branche gilt als von der Coronakrise besonders betroffen. Angesichts der positiven Neuigkeiten zu Covid-19-Impfstoffen in den vergangenen Wochen waren Luftfahrtswerte zuletzt jedoch wieder gefragt.

Im Spitzenfeld notierten außerdem die Aktien der s Immo mit einem Plus von 1,39 Prozent. Die in der Früh vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal seien eine "positive Überraschung" gewesen, hieß es in einer ersten Reaktion der Erste Group unter Verweis auf das operative Ergebnis aus Vermietungen (FFO I).

Für den morgigen Mittwoch angesetzt sind Zahlenvorlagen der Branchenkollegen Immofinanz und CA Immo. Die beiden Titel tendierten im Verlauf höher. Während es jedoch für die Immofinanz-Aktien deutlich um 2,09 Prozent nach oben ging, legten die Papiere der CA Immo nur leicht um 0,17 Prozent zu.

Bei der CA Immo erwarten von der APA befragte Analysten für das dritte Quartal höhere Mieteinnahmen, aber schwächere Ergebniskennzahlen. Bei der Immofinanz werden dagegen leicht rückläufige Mieteinnahmen und ein deutlich höherer operativer Quartalsgewinn prognostiziert.

Wie schon am Vortag stark nachgefragt waren außerdem die heimischen Ölwerte. OMV stiegen als stärkster ATX-Wert um 5,04 Prozent und Schoeller-Bleckmann gewannen 4,20 Prozent. Die Ölpreise tendierten am Nachmittag ebenfalls klar im Plus. Der Ölmarkt wurde weiter von der Hoffnung auf eine baldige Überwindung der Pandemie gestützt.