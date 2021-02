Wiener Börse (Nachmittag) - ATX im Verlauf 1,76 Prozent im Plus

voestalpine und Verbund größte Gewinner im Leitindex - Immofinanz nach angekündigtem Anteilsverkauf von Pecik an Aggregate klar fester

Die Wiener Börse hat am Montagnachmittag ihre Kursgewinne weiter ausgebaut. Zuletzt stieg der heimische Leitindex ATX um 1,76 Prozent auf 2.938,52 Punkte. Die europäischen Leitbörsen verzeichneten nach dem schwachen Wochenausklang zum Auftakt der neuen Handelswoche ebenfalls Kursgewinne. Der Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners wiederum verwies auf Schnäppchenjäger, die nun wieder aus der Deckung kämen.

In den Köpfen dürfte zugleich die Jagd in den USA auf die Hedgefonds-Industrie nachwirken, hieß es darüber hinaus von mehreren Seiten aus dem Handel. Nach Gamestop hätten sich die Anleger nun auf Silber gestürzt.

Bei den Einzelwerten in Wien gehörten die Aktien der Immofinanz mit einem Plus von 2,24 Prozent zu den größten Kursgewinnern. CEO und Großaktionär Ronny Pecik hatte am Freitag nach Börsenschluss angekündigt, sich von seiner Immofinanz-Beteiligung trennen und dem Aufsichtsrat den Rücktritt von seiner Vorstandsfunktion anbieten zu wollen.

Vorbehaltlich der Zustimmung von Peciks Geschäftspartner Peter Korbacka sollen deren Anteile an eine Tochter des Finanzinvestors Aggregate gehen. Laut Bloomberg hat Pecik auch rund neun Prozent und damit nahezu seine komplette Beteiligung an der s Immo an Aggregate verkauft. Die s-Immo-Titel stiegen um 1,46 Prozent.

Sehr fest zeigten sich am Nachmittag die voestalpine-Aktien mit einem Plus von 4,48 Prozent. Auch die Titel von Strabag (plus 3,17 Prozent) und Verbund (plus 3,23 Prozent) legten mehr als drei Prozent zu. Die in den vergangenen Wochen sehr starken Lenzing-Papiere zollten dagegen ihrem Höhenflug etwas Tribut und lagen im starken Umfeld 0,19 Prozent im Minus. Im Frühhandel hatten sie zunächst noch den höchsten Stand seit August 2018 erreicht.

Neue Analysteneinschätzungen lagen im Bankensektor vor. Die Credit Suisse nahm ihre Coverage der Aktien von Erste Group mit "Neutral" und Raiffeisen Bank International (RBI) mit "Outperform" wieder auf. Zudem erhöhte Goldman Sachs sein Kursziel für die Erste-Titel von 29,80 auf 32,80 Euro und bestätigte eine "Buy"-Empfehlung. Die Erste-Aktien stiegen am Nachmittag um 1,82 Prozent auf 25,71 Euro und die RBI-Titel legten um 1,92 Prozent zu.