Wiener Börse (Nachmittag) - ATX im Verlauf weiter etwas tiefer

Leitindex zuletzt 0,38 Prozente im Minus - Erste-Group-Aktie dämmt Verluste aus Frühhandel deutlich ein - OMV-Titel setzen Aufwärtsbewgung vom Freitag fort

Die Wiener Börse hat am Montagnachmittag weiter etwas tiefer tendiert. Der österreichische Leitindex ATX lag zuletzt 0,38 Prozent im Minus und stand damit bei 2.646,64 Punkten. Damit bewegte er sich in etwa am selben Niveau wie im Mittagshandel, nachdem er im Lauf des Vormittag seine höheren Verluste aus dem Eröffnungshandel etwas eingedämmt hatte.

Die europäischen Leitbörsen notierten am Nachmittag ebenfalls mehrheitlich mit negativen Vorzeichen. Zuvor hatten bereits die Aktienmärkte in Asien Abschläge verzeichnet. Die Euphorie hinsichtlich eines bald verfügbaren Corona-Impfstoffes habe nachgelassen, kommentierte Christian Henke vom Broker IG. Den nächsten Impuls erwartet er von der am Donnerstag anstehenden Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB).

Bei den Gesprächen zwischen Großbritannien und der EU über eine Handelsabkommen zeichnet sich unterdessen kein Durchbruch ab. EU-Chefunterhändler Michel Barnier habe die Botschafter der 27 Mitgliedstaaten darüber unterrichtet, dass es noch keine Einigung gebe, und er habe sich mit Blick auf die Chancen für eine Einigung eher pessimistisch geäußert, sagte ein ranghoher Diplomat der Nachrichtenagentur Reuters.

Bei den Einzelwerten konnten die Aktien der Erste Group ihre Kursverluste deutlich eindämmen und lagen zuletzt nur mehr 0,32 Prozent im Minus. Die Titel der BAWAG blieben dagegen unter Druck und verloren am Nachmittag 1,40 Prozent.

Dazwischen platzieren sich die Papiere der Raiffeisen Bank International (RBI) mit einem Minus von 0,83 Prozent. Die RBI hat das Risiko für einen kleinen Teil ihrer Wohnkredite an Investoren ausgelagert und damit das Eigenkapital um 0,1 Prozentpunkte gesteigert. Mit dieser sogenannten "Verbriefung" der Wohnkredite wurden auch weitere Möglichkeiten für die Vergabe neuer Wohnkredite geschaffen, sagte ein Sprecher.

Schwach zeigten sich daneben auch einige Industriewerte wie Wienerberger (minus 1,46 Prozent) und Andritz (minus 1,26 Prozent).

Dagegen konnten die OMV-Titel an ihre Gewinne vom Freitag anknüpften und 0,76 Prozent auf 31,86 Euro zulegen. Zum Wochenausklang hatten sie bereits mehr als fünfeinhalb Prozent zugelegt. Neben einer freundlichen Branchenstimmung hatte eine deutliche Hochstufung der Credit Suisse von "Underperform" auf "Outperform" gestützt. Am Montag meldete sich nun Morgan Stanley zu Wort, die Analysten änderten ihre Anlageempfehlung vom neutralen "Equal Weight" auf die Kaufempfehlung "Overweight" und erhöhten ihr Kursziel von 30,40 auf 36,70 Euro.