Wiener Börse (Nachmittag) - ATX im Verlauf weiter im Plus

Rosenbauer, Verbund - Lenzing nach Kurszielerhöhung fest - Keine Impulse von Konjunkturdaten

Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag weiter klar im Plus notiert. Der heimische Leitindex ATX stieg um 0,93 Prozent auf 2.986,20 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Die Duelle zwischen professionellen Hedgefonds und organisierten Privatanlegern, die zuletzt noch die Märkte verunsichert hatten, gerieten als Unsicherheitsfaktor wieder in den Hintergrund.

Die größten Gewinner im prime market waren Rosenbauer mit einem Aufschlag von 4,29 Prozent. Gut gesucht waren am Nachmittag vor Verbund (plus 3,92 Prozent). Lenzing stiegen nach einer Kurszielerhöhung bei gutem Volumen um 3,30 Prozent auf 112,80 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Faserherstellers von 94 auf 145 Euro erhöht und empfehlen die Aktie mit "buy".

Schwach zeigten sich hingegen Titel mit einem Bezug zur Luftfahrtbranche. So büßten Flughafen Wien 1,88 Prozent ein und waren damit die größten Verlierer im prime market. Aktien des Luftfahrtausrüsters FACC fielen um 1,10 Prozent. Auch an anderen Märkten zeigten sich Werte der Branche schwach. So fanden sich die Titel des Triebwerksherstellers MTU (minus 1,44 Prozent) am unteren Ende im deutschen DAX.

Während an anderen Börsen vor allem Quartalsberichte für Bewegung sorgten, lagen in Wien am Mittwoch kaum Unternehmensnachrichten vor. Die im Tagesverlauf gemeldeten internationalen Konjunkturdaten aus Europa wirkten sich nicht merklich aus.

Auch der in den USA am Nachmittag gemeldete ADP-Arbeitsmarktbericht brachte keine Impulse. In den USA ist die Beschäftigung in der Privatwirtschaft laut dem privaten Stellenvermittler zu Beginn des Jahres wieder gestiegen. Ein Rückgang im Dezember blieb damit ein einmaliger Dämpfer nach dem schweren Corona-Einbruch im vergangenen Frühjahr.