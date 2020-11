Wiener Börse (Nachmittag) - ATX knapp im Plus, Porr unter Druck

Vielversprechende Daten zu Corona-Impfstoff stützen - Insgesamt aber lustloser Handel - Porr nach Verlustwarnung 9 Prozent im Minus

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch am frühen Nachmittag kaum von der Stelle bewegt. Der ATX notierte gegen 14.45 Uhr mit 2.503,14 Punkten, das ist ein knappes Plus von 0,19 Prozent. Auch an anderen Börsen gab es nur wenig Bewegung.

Positive Impulse brachte eine Studie zu einem potenziellen Corona-Impfstoff. Laut neuen Daten der Mainzer Biotechfirma BioNTech und ihres Partners Pfizer liegt die Wirksamkeit ihres Mittels zur Bekämpfung von Covid-19 bei 95 Prozent. Die Firmen haben damit eine entscheidende Hürde für eine mögliche Zulassung ihres Corona-Impfstoffs in den USA genommen.

Der Schwung der Börsen der vergangenen beiden Wochen habe aber insgesamt merklich nachgelassen, sagen Analysten. Christian Schmidt von der Helaba vermutet, dass sich Anleger angesichts drohender Lockdowns in der Corona-Krise bereits frühzeitig vom Börsenjahr 2020 verabschiedet haben könnten.

Die am Nachmittag veröffentlichten Daten zum US-Bausektor waren durchwachsen ausgefallen und wirkten sich nicht merklich an den Börsen aus. Während die Zahl der Baubeginne ein stärkeres Wachstum als erwartet zeigte, gab es bei der Zahl der Baugenehmigung überraschend nur eine Stagnation.

Für Impulse sorgten in Wien hingegen weiter Unternehmensmeldungen. Die größten Verlierer im prime market waren einer Verlustwarnung vom Vorabend Porr mit einem Minus von 9,04 Prozent. Porr rechnet für 2020 aufgrund von Covid-Effekten mit einem negativem Ergebnis vor Steuern in einer Bandbreite von 45 bis 55 Mio. Euro.

Kapsch TrafficCom-Aktien büßten nach den in der Früh gemeldeten Zahlen 4,15 Prozent ein. Der Mautsystemanbieter ist im ersten Geschäftshalbjahr 2020/21 stark in die Verlustzone gerutscht. Operativ sank das EBIT von 8,8 Mio. Euro im Plus auf 57,8 Mio. Euro ins Minus.

Positiv wurden hingegen die von FACC gemeldeten Zahlen aufgenommen. Die Aktien des Flugzeugausrüsters stiegen um 5,88 Prozent. FACC hat die Krise in der Luftfahrt voll zu spüren bekommen. Das operative Ergebnis (EBIT) drehte in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres von plus 9,7 auf minus 57,5 Mio. Euro. Der Umsatz sank von 582,6 auf 392,8 Mio. Euro.

Noch größere Gewinne verbuchten am Nachmittag Rosenbauer (plus 6,11 Prozent) und Flughafen Wien (plus 6,50 Prozent). Die beiden Aktien konnten bereits am Vortag nach Meldung von Zahlen zulegen.

Eine neue Analyse wurde zur Schoeller Bleckmann (SBO) veröffentlicht. Die Baader Bank hat ihr Kursziel von 25,0 Euro und ihre Empfehlung "reduce" für die SBO-Aktien in einem Ausblick auf die in der kommenden Woche anstehenden Drittquartalszahlen des Ölfeldausrüsters bestätigt. SBO-Aktien stiegen am Nachmittag um 3,31 Prozent auf 28,05 Euro.