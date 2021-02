Wiener Börse (Nachmittag) - ATX legt um 0,24 Prozent zu

Europäisches Börsenumfeld mit leichten Kursverlusten

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag mit leichten Kurszuwächsen präsentiert. Der ATX steigerte sich bis 14.30 Uhr um 0,24 Prozent auf 3.030,68 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen herrschten hingegen negative Vorzeichen vor. Weitere Handelsimpulse könnte am Berichtstag nun die Stimmung an den US-Börsen liefern. Zudem stehen mehrere US-Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an.

Auf Unternehmensebene gestaltet sich die Meldungslage am heimischen Aktienmarkt sehr dünn. Quartalszahlen stehen erst am morgigen Donnerstag von UNIQA und Do&Co auf der Agenda. Im Vorfeld ermäßigten sich die Titel des Cateringunternehmens um 1,3 Prozent und beim Versicherer UNIQA gab es keine Kursveränderung zu sehen.

Die auffälligste Kursbewegung absolvierte die FACC-Aktie mit einem Abschlag von fast fünf Prozent. Die OMV-Papiere setzten den jüngsten Höhenflug mit plus 3,1 Prozent fort. Bereits an den zwei Vortagen hatten die Titel dank anziehender Rohölpreise in Summe um etwa acht Prozent an Wert gewonnen. Die Papiere des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann zogen zur Wochenmitte um zwei Prozent hoch.

Unter den weiteren Schwergewichten stärkten sich voestalpine um zwei Prozent. Die Wienerberger-Papiere bauten hingegen ein Minus von 2,1 Prozent. Die Banken gingen in verschiedene Richtungen. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Plus von einem Prozent verbuchen. Erste Group verbilligten sich hingegen um ein Prozent und BAWAG gaben um 0,5 Prozent nach.

Palfinger rutschten ungeachtet positiver Nachrichten fast vier Prozent tiefer. Der Kranarmhersteller mit Sitz in Salzburg ist nach dem Cyberangriff vor etwas mehr als drei Wochen wieder zum Normalbetrieb zurückgekehrt. Alle 35 Produktionsstandorte von Palfinger würden wieder auf Hochtouren produzieren, informierte CEO Andreas Klauser.

Mehr als dreiprozentige Kursveränderungen zeigten auf der positiven Seite Frequentis (plus 3,5 Prozent) und auf der negativen KapschTrafficCom (minus 3,3 Prozent).