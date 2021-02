Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,29 Prozent

Vor 7. Gewinntag in acht Sitzungen - Aktien von BAWAG und Telekom Austria stark

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag mit Zuwächsen präsentiert. Der heimische Leitindex ATX gewann gegen 14.15 Uhr um 0,29 Prozent auf 3.008,21 Punkte und bewegten sich damit wenig verändert in der Gewinnzone. Damit steht der ATX nach den Vortagesverlusten bereits vor seinem 7. Gewinntag in acht Sitzungen.

An den europäischen Leitbörsen gibt es am Berichtstag keinen klaren Richtungsentscheid zu sehen. Impulse könnte nun im weiteren Handelsverlauf die Stimmung an der Wall Street liefern. Vorbörslich deutet der Future auf den Dow Jones leichte Aufschläge an.

In Wien standen die BAWAG-Titel mit einem Plus von 4,2 Prozent auf 41,58 Euro in der Gunst der Anleger weit oben. Die Analysten der Credit Suisse haben ihr Kursziel für die Aktien der Bank von 45 auf 47 Euro erhöht. Die Anlageempfehlung "Outperform" wurde zudem bekräftigt, nachdem die BAWAG am Dienstag ein überzeugendes Zahlenwerk geliefert hatte.

Mit einer Zahlenvorlage rückte die Telekom Austria ins Blickfeld der Akteure. Die Aktie des Telekomkonzerns reagierte mit einem klaren Plus von 3,6 Prozent. Der teilstaatliche Telekomkonzern konnte im Jahr 2020 bei stagnierendem Umsatz das Ergebnis leicht steigern. Für heuer wird ein Umsatzplus von einem Prozent angestrebt.

Die Papiere der voestalpine kletterten 1,9 Prozent auf 31,82 Euro hoch. Hier wurden zwei Expertenmeinungen publik. Die Analysten der Deutschen Bank haben sowohl ihr Kursziel von 31,00 Euro als auch das Anlagevotum "Hold" für die Aktie nach der jüngsten Zahlenvorlage des Unternehmens unverändert belassen. Die Credit Suisse revidierte hingegen ihr Kursziel für die Aktien des oberösterreichischen Stahl-und Technologiekonzerns von 29 auf 31 Euro nach oben. Zudem wurde die Anlageempfehlung "Neutral" bestätigt.

Die Strabag-Anteilsscheine gaben nach Verlaufsgewinnen nun um 0,7 Prozent ab. Der Baukonzern hat voriges Jahr trotz der Coronakrise das hohe Auftragsniveau gehalten und erwartet, dass das Betriebsergebnis und die EBIT-Marge 2020 höher ausgefallen sind als 2019. Der Leistungsrückgang war mit 7 Prozent auf 15,4 Mrd. Euro etwas geringer als vom Unternehmen erwartet, heuer soll es hier wieder einen Anstieg geben.

Negative Vorzeichen gab es bei den Schwergewichten OMV (minus 0,7 Prozent) und Erste Group (minus 0,5 Prozent) zu sehen. Wienerberger verzeichneten ein Minus von 1,2 Prozent.