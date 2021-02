Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,69 Prozent freundlich

Wiener Börse am Nachmittag leicht im Plus Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag am Nachmittag mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX notierte um 14.15 Uhr mit einem Plus von 0,53 Prozent bei 2.524,19 Punkten. Gut gesucht waren Strabag und stiegen um 2,26 Prozent. Der Baukonzern ist gemeinsam mit drei anderen Unternehmen Bestbieter für den Ausbau einer Autobahn in den Niederlanden.