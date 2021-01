Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,73 Prozent weiterhin fest

Negatives Umfeld - CA Immo nach Übernahme-Angebot mit Kurssprung

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, am Nachmittag bei gutem Volumen weiterhin mit festerer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.963,20 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 21,45 Punkten bzw. 0,73 Prozent. Das europäische Umfeld zeigte sich hingegen im roten Bereich. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,91 Prozent, FTSE-100/London -0,85 Prozent und CAC-40/Paris -0,81 Prozent.

Im Fokus standen zu Wochenbeginn die Aktien der CA Immo mit einem Kurssprung um 15,91 Prozent auf 35,70 Euro. Der US-Finanzinvestor Starwood Capital will den Zugriff auf den Wiener Büroimmobilienkonzern verstärken. Der Großaktionär, der in den vergangenen Wochen seinen Anteil nach eigenen Angaben bis auf 29,99 Prozent aufgestockt hatte, hat am Freitagabend ein Übernahmeangebot für die übrigen Aktien über 34,44 Euro je Papier angekündigt.

Im Windschatten der CA Immo konnten auch andere Immo-Titel klar an Terrain gewinnen. So zogen s Immo deutlich um gut sechs Prozent nach oben und Immofinanz konnten ein Kursplus von 3,5 Prozent verbuchen.

Keine klare Richtung fanden bis dato die Versorger. Während Verbund nach den zuletzt deutlichen Aufschlägen um 3,45 Prozent nach unten korrigierten, konnten EVN mit plus 2,63 Prozent an die jüngsten Zugewinne anknüpfen.

Andritz gewannen um 1,30 Prozent auf 39,06 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Anlagevotum von bisher "Accumulate" auf nunmehr "Buy" nach oben gesetzt. Das Kursziel wurde von 35,2 auf 46,3 Euro erhöht.

Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,74 Prozent bei 1.503,68 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 18 Titel mit höheren Kursen, 15 mit tieferen und fünf unverändert.

Bis dato wurden im prime market 3.178.944 (Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 92,73 Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher CA Immo Anlagen mit 984.491 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 34,71 Mio. Euro entspricht.