Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 1,21% weiterhin fest

Mehrheitlich freundliches Umfeld - Brexit-Hoffnungen und China-Daten liefern Unterstützung

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen weiterhin mit fester Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.690,12 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 32,2 Punkten bzw. 1,21 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 1,09 Prozent bei 1.365,62 Zählern. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,73 Prozent, FTSE-100/London -0,64 Prozent und CAC-40/Paris +0,10 Prozent.

Der ATX konnte seine Verlaufsgewinne in einem überwiegend freundlichen Umfeld gut halten. Für Auftrieb sorgen einerseits erneut Brexit-Hoffnungen und andererseits aktuelle Wirtschaftsdaten aus China, die zeigten, dass neben der Industrie auch der Einzelhandel und die Investitionen weiter zulegen. Auch auf Berichte über Fortschritte bei den Verhandlungen zu einem weiteren US-Konjunkturpaket wurde von Marktbeobachtern verwiesen.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato noch sehr dünn. Die heimischen Bankwerte fanden sich auf den Einkaufslisten der Investoren. So zogen Raiffeisen und Erste Group jeweils um 1,8 Prozent an. BAWAG-Aktien notierten um gut ein Prozent fester.

Unter den Ölwerten konnten Schoeller-Bleckmann deutlich um 2,7 Prozent zulegen. OMV verbesserten sich um 0,6 Prozent. Die OMV will in der Raffinerie Schwechat schrittweise bis 2023 knapp 200 Mio. Euro in die Produktion von Biokraftstoffen aus Pflanzenölen und flüssigen Abfällen wie Altspeiseöl investieren. Bei den Versorgern zogen Verbund bei guten Umsätzen um 2,5 Prozent an.

Aktien von Wienerberger steigerten sich um 0,24 Prozent auf 24,80 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel von 28,0 auf 30,0 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung lautet auf "Buy".

Klar fester wie schon am Vortag zeigten sich die Porr-Aktien mit plus 4,1 Prozent. Der Konzern baut an der Infrastruktur der britischen Strecke für Hochgeschwindigkeitszüge HS2 mit, war am späteren Montagnachmittag bekannt geworden.

Palfinger steigerten sich um 0,6 Prozent. Der Salzburger Kranhersteller wird in den kommenden Monaten rund 40 Mio. Euro investieren. Die Mittel werden in den Bereichen Standortstärkung, Digitalisierung und Ökologisierung eingesetzt und sollen mit dazu beitragen, das Unternehmen an der Weltspitze zu halten.

Um 14.15 Uhr notierten im prime market 24 Titel mit höheren Kursen, zehn mit tieferen und vier unverändert. Bis dato wurden im prime market 1.809.010 (Vortag: 1.944.559) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 50,41 (45,03) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Verbund mit 165.739 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 9,98 Mio. Euro entspricht.