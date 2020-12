Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 1,78% weiter sehr fest

Freundliches Umfeld - Brexit-Hoffnungen sorgen für Auftrieb - Öl- und Finanzwerte stark

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen weiterhin mit sehr fester Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.679,08 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 46,91 Punkten bzw. 1,78 Prozent. Auch das europäische Umfeld zeigte sich mit Zugewinnen. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +1,25 Prozent, FTSE-100/London +0,02 Prozent und CAC-40/Paris +1,04 Prozent.

Laut Marktbeobachtern sorgten vor allem Hoffnungen auf einen Brexit-Handelspakt für Auftrieb an den Märkten. Denn obwohl am Wochenende eine selbst gesetzte Frist ausgelaufen war, wollen Großbritannien und die EU weiter über ein Handelsabkommen für die Zeit nach dem Brexit verhandeln.

Finanzwerte zeigten sich in einem europäischen Branchenvergleich unter den größten Gewinnern. In Wien lagen Erste Group 3,26 Prozent höher und BAWAG konnten sich um 3,03 Prozent steigern. Aktien von Raiffeisen notierten um 2,51 Prozent befestigt. Die Europäische Regulierungsbehörden erwägen der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge, den stärksten europäischen Banken wieder Dividendenausschüttungen zu erlauben.

In einem starken europäischen Branchenumfeld konnten auch die heimischen Ölwerte Aufschläge vorweisen. So zogen Schoeller-Bleckmann um 3,48 Prozent an und OMV notierten 2,04 Prozent höher. Die britische EG Group übernimmt das OMV-Tankstellengeschäft in Deutschland für einen Kaufpreis von 485 Mio. Euro. 285 Tankstellen im süddeutschen Raum mit Schwerpunkt Bayern und Baden-Württemberg wechseln damit den Besitzer. Das Closing werde, vorbehaltlich benötigter behördlicher Genehmigungen, 2021 erwartet, teilte die OMV am Montagvormittag mit.

Mayr-Melnhof tendierten mit plus 0,63 Prozent auf 159,20 Euro freundlich. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel von 151,00 auf 180,00 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde bestätigt.

s Immo lagen 0,25 Prozent im Plus. Der Immobilienkonzern hat vom schwedischen Baukonzern Skanska für 97 Mio. Euro zwei Bürogebäude in Bukarest gekauft.

Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 1,66 Prozent bei 1.360,48 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 25 Titel mit höheren Kursen, elf mit tieferen und einer unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.