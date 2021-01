Wiener Börse (Nachmittag) - ATX nach EZB-Entscheid weiter im Plus

Leitindex gewinnt 0,29 Prozent - Akzente durch Unternehmensnachrichten und Analysen

Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag nach dem wenig überraschenden Ergebnis der EZB-Zinssitzung weiterhin im Plus notiert. Die Europäische Zentralbank beließ ihre Zinsen unverändert bei null Prozent. Rückenwind verliehen den Märkten diesseits des Atlantiks weiterhin positive Vorgaben aus den USA, wo am Vorabend neue Kursrekorde geschrieben wurden.

Der heimische Leitindex ATX stieg kurz nach 14.30 Uhr um 0,29 Prozent auf 3.035,26 Zähler. Der breiter gefasste ATX-Prime gewann 0,41 Prozent auf 1.543,82 Punkte.

Die neuen Rekordhochs an der Wall Street führten Experten unter anderem auf den nun offiziell vereidigten 46. US-Präsidenten Joe Biden zurück. Dieser hatte angekündigt, ein weiteres 1,9 Billionen US-Dollar schweres Konjunkturpaket in die Wege zu leiten.

Konjunkturseitig fielen indes Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten etwas besser aus als erwartet. So hatten in der Vorwoche statt der erwarteten 935.000 etwas weniger Amerikaner einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt: Es waren 900.000. Überdies war der Philly-Fed-Index für Jänner mit 26,5 Punkten deutlicher besser ausgefallen als prognostiziert. Zudem überraschten Zahlen aus der Baubranche.

Unternehmensseitig verloren die Aktien des Flughafen Wiens um 0,34 Prozent. Der Flughafenbetreiber hatte in der Früh seine Prognosen zum Passagieraufkommen im Jahr 2021 veröffentlicht und einen kleinen Gewinn für das heurige Jahr in Aussicht gestellt. Allerdings wurden wegen des Passagiereinbruchs im Coronajahr 2020 die Pläne für die dritte Piste aufs Eis gelegt.

Die Aktien von Do&Co gaben 1,60 Prozent. Der Caterer, der von den coronabedingten Flug- und Veranstaltungseinschränkungen stark betroffen ist, wird eine Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu 100 Mio. Euro begeben.

In den Fokus rückten zudem frische Analystenstimmen. So hoben die Wertpapierexperten der Erste Group ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine von 19,5 auf 36,5 Euro an - das Votum wurde von "Hold" auf "Accumulate" angehoben. Der Titel stieg um 2,90 Prozent auf 32,67 Euro.

Die Wertpapierexperten der Erste Group hoben auch das Kursziel für die Aktien des Salzburger Kranherstellers Palfinger an und zwar von 24,20 auf 34,10 Euro. Gleichzeitig wurde die Anlageempfehlung von "Hold" auf "Accumulate" nach oben revidiert. Laut der Studie des Analysten Daniel Lion führt der Weg der Normalisierung zu einem Umsatzwachstum und Profitabilitätssteigerungen. Der Anteilsschein gewann zuletzt 3,65 Prozent auf 31,20 Euro.

Der Technologiekonzern Andritz mit Sitz in Graz habe einen Auftrag von über 30 Mio. Euro zur Modernisierung des Wasserkraftwerks Jebba am Niger-Fluss im westafrikanischen Nigeria erhalten, war zudem bekannt gegeben worden. Die Aktie gewann 1,64 Prozent.

Gut gesucht waren zudem erneut die Aktien der Lenzing und der Zumtobel, die sich um 3,90 bzw. satte 7,29 Prozent steigerten. FACC verteuerten sich um 5,22 Prozent.