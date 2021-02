Wiener Börse (Nachmittag) - ATX nach US-Daten kaum verändert

Keine nachhaltigen Impulse durch US-Arbeitsmarktbericht - Banken weiterhin stark gesucht

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag und kurz nach Vorlage des US-Arbeitsmarktberichts weiterhin fester gezeigt. Der Leitindex ATX legte bis 14.45 Uhr um 0,75 Prozent auf 3.013,09 Einheiten zu. Der ATX Prime lag mit 0,69 Prozent plus bei 1.531,70 Zählern. Knapp nach Vorlage des US-Arbeitsmarktberichts machte die ATX-Kurve zwar einen kleinen Knick, die Daten sorgten aber nicht für stärkere oder nachhaltigere Ausschläge und das Aktienbarometer kam rasch wieder zurück.

Die US-Arbeitslosenquote ist überraschend auf 6,3 Prozent gesunken, nach 6,7 Prozent im Vormonat. Hier war eine Stagnation prognostiziert worden. Die neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft legten um 49.000 zu.

Einmal mehr zogen starke Bankaktien den ATX nach oben. Angeführt wurden die prime-market-Gewinner von Raiffeisen Bank International. Das Institut hatte Zahlen vorgelegt und demnach im Corona-Jahr ein Drittel weniger Gewinn gemacht. Auch operativ waren die Ergebnisse rückläufig. Die Zahlen wurden am Markt gut aufgenommen, die Titel gewannen bisher 1,85 Prozent. Bei den Branchenkollegen Erste Group (plus 1,50 Prozent) und BAWAG (plus 1,26 Prozent) ging es ebenfalls bergauf.

Daneben waren auch die Papiere von Lenzing mit plus 1,61 Prozent stark gesucht, Agrana und Verbund verbesserten sich jeweils um 1,40 Prozent. Schwächer notierten dagegen weiterhin Marinomed, die um 3,23 Prozent nachgaben. Auch bei FACC (minus 1,56 Prozent) und s Immo (minus 1,24) ging es nach unten.

Versicherer lagen im Plus. Vienna Insurance Group gewannen 1,15 Prozent, Uniqa verteuerten sich um 0,46 Prozent. Am Nachmittag wurde bekannt, dass das Ergebnis vor Steuern (EGT) und das Konzerneigenkapital der Uniqa durch Wertminderungen in Bulgarien und Rumänien für das Jahr 2019 nachträglich in der Höhe von 54,6 Mio. Euro belastet werden. Das ist die Folge einer Feststellung der Finanzmarktaufsicht (FMA) nach einer Prüfung durch die Österreichische Prüfstelle für Rechnungslegung (OePR), hieß es vom Konzern.

Impulse von Analystenseite gab es für die Papiere der OMV. Die Credit Suisse hat das Kursziel für die Titel des Öl- und Gaskonzerns von 47,5 auf 45 Euro gesenkt, nachdem dieser am Vortag seine Jahreszahlen für 2020 veröffentlicht hatte. Die Anlageempfehlung "Outperform" wurde bestätigt. OMV-Papiere kletterten in Reaktion um 1,24 Prozent.