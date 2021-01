Wiener Börse (Nachmittag) - ATX rutscht wieder tiefer ins Minus

Coronasorgen belasten weiterhin - Banken schwächeln - Wienerberger nach Analyse fester

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag mit anhaltenden Kursverlusten gezeigt. Der heimische Leitindex ATX verlor bis 14.15 Uhr um 0,82 Prozent auf 2.884,59 Einheiten. Auch der ATX Prime gab bisher um 0,77 Prozent auf 1.467,65 Zähler nach. Der ATX war zu Sitzungsbeginn deutlich tiefer gerutscht, erholte sich am Vormittag wieder etwas, bevor er am Nachmittag wieder seine Abschläge ausbaute. Auch an den übrigen europäischen Aktienmärkten ging es bergab.

Größter Belastungsfaktor sind einmal mehr die Sorgen rund um die Coronakrise. Der Abgabedruck sei zuletzt größer geworden, nachdem die Marktteilnehmer zu viel Optimismus eingepreist hatten, konstatieren die Aktienexperten der Helaba. Nun drücken Befürchtungen um die Auswirkungen der Corona-Mutationen und damit einhergehende weitere Restriktionen auf die Stimmung. Verstärkt werden die Sorgen von den schleppenden Impf-Kampagnen und dem Streit der EU mit AstraZeneca über Engpässe bei den Corona-Impfstoff-Lieferungen.

Aus Branchensicht waren vor allem Banken europaweit unter Verkaufsdruck. In Wien büßten BAWAG bis dato 2,57 Prozent ein. Raiffeisen Bank International (RBI) verloren 2,32 Prozent. Die Deutsche Bank hat ihre Einstufung "Hold" jeweils für die Papiere der RBI und der Erste Group bestätigt. Zudem wurde das Kursziel für die Titel der Erste Group von 21 auf 24 Euro angehoben, diese verbilligten sich bisher um 2,12 Prozent auf 24,96 Euro.

Abwärts ging es nach einer Analyse für die Papiere der CA Immo, die um 0,42 Prozent auf 35,55 Euro nachgaben. Die Analysten von SRC Research haben ihr Anlagevotum für die Papiere von "Buy" auf "Accumulate" zurückgenommen. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 37,00 auf 39,00 Euro nach oben revidiert. Ebenfalls tiefer notierten die Branchenkollegen Immofinanz (minus 1,06 Prozent) und sImmo (minus 1,00 Prozent).

Bei Wienerberger sorgte eine freundliche Analystenstimme für Zugewinne von bisher 1,35 Prozent auf 28,46 Euro. Die Aktienexperten der Berenberg-Bank haben das Kursziel für die Titel des Baustoffkonzerns von 30 auf 36 Euro erhöht und ihre Kaufempfehlung "Buy" bekräftigt.

Marinomed zogen nach Vorlage von Zahlen an, die Papiere befestigten sich um 0,84 Prozent. Das Biotech-Unternehmen hat seinen Umsatz im Vorjahr nach vorläufigen Zahlen um 33 Prozent auf 8,1 Mio. Euro gesteigert, schließt das Geschäftsjahr 2020 aber wie bereits angekündigt mit einem Verlust ab. Gegenüber dem um Sondereffekte aus einem Lizenzvertrag bereinigten Vorjahresumsatz betrug das Umsatzplus 55 Prozent.

Neuigkeiten gab es außerdem bei der Agrana. Der Langzeit-Chef des Konzerns, Johann Marihart, bleibt überraschenderweise drei Monate länger im Amt. Sein Vertrag wäre Ende Februar ausgelaufen wurde nun aber vom Aufsichtsrat bis Ende Mai verlängert. Neuer Agrana-Vorstandsvorsitzender ab Anfang Juni wird Markus Mühleisen. Agrana-Papiere verloren 1,37 Prozent.