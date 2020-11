Wiener Börse (Nachmittag) - ATX steuert auf massives Monatsplus hin

Trotz heutiger Tagesverluste - VIG im Einzelfokus nach Aegon-Zukauf

Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag weiterhin mit Verlusten tendiert. Negative Vorgaben aus den USA dürften unter anderem trotz positiver Konjunkturdaten aus China belastet haben.

Der österreichische Leitindex ATX sank kurz vor 14.30 Uhr um 0,37 Prozent auf 2.589,37 Punkte. Auf Monatssicht steuert er allerdings auf ein massives Kursplus von rund 25 Prozent zu. Seit Anfang des Jahres liegt er allerdings weiterhin im Minus. Der breite breiter gefasste ATX Prime tendierten ebenfalls mit Abgaben. Er verlor zuletzt 0,31 Prozent auf 1.318,65 Einheiten.

Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone waren am heutigen Handelstag weniger relevant. Ebenso konnten positive Umfragewerte aus China zur Industrie kaum beflügeln. Am Markt hieß es, an den Börsen sei es "bisher sehr gut gelaufen". Die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen brächten nach wie vor Risiken mit sich.

Unter Druck brachten zur Wochenmitte den Leitindex die schwer gewichteten Bankenwerte der Erste und der Raiffeisen, die um 1,76 bzw. 1,97 Prozent fielen. Auch die Anteile an der OMV gaben nach, allerdings um geringere 0,34 Prozent; SBO sackten wiederum um deutlichere 2,11 Prozent ab.

Für Öltitel weltweit rückten branchenspezifische Nachrichten in den Mittelpunkt. So war es dem Ölverbund OPEC+ am Wochenende Berichten zufolge nicht gelungen, sich während eines informellen Treffens auf eine kurzfristige Förderpolitik zu einigen. Heute und morgen sollen die Beratungen in offizieller Runde fortgesetzt werden.

Unternehmensseitig machte indes die Vienna Insurance Group (VIG) Schlagzeilen. Der Versicherer kaufe das Zentral- und Osteuropageschäft des niederländischen Versicherers Aegon. Der Kaufpreis betrage 830 Mio. Euro, das Closing der Transaktion werde für das zweite Halbjahr 2021 erwartet. Die Aktien der VIG stiegen zuletzt um 3,11 Prozent und erklommen damit die Spitze des prime market.