Wiener Börse (Nachmittag) - ATX tendiert mit starken Abgaben

Leitindex gibt 1,16 Prozent ab, fiel unter Marke von 3.000 Punkte - Berichtssaison setzt Akzente

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Verlauf mit Verlusten tendiert. Der heimische Leitindex ATX dürfte damit dem Ende seiner sechstägigen Gewinnserie entgegensteuern. Zuletzt notierte er um 1,16 Prozent tiefer bei 2.986,21 Zähler - er fiel damit auch wieder unter die Marke von 3.000 Punkten. Der ATX Prime büßte 1,14 Prozent auf 1.517,56 Einheiten ein.

In Wien stehen am Dienstag unter anderem Aktien von berichterstattenden Konzernen im Mittelpunkt. So stiegen die Titel der BAWAG zuletzt wieder um 0,51 Prozent, nachdem sie zu Mittag nach einem festeren Start vorübergehend ins Minus gedreht waren. Im Krisenjahr 2020 hat das Geldhaus mehr als ein Drittel weniger Gewinn gemacht. Weiterhin bleiben die Risikokosten ein belastender Faktor.

Der Stahlkonzern voestalpine schloss sein drittes Geschäftsquartal 2020/21 inmitten der Coronakrise mit Verlusten ab, aber hat die Abwärtsspirale gestoppt. Unter dem Strich blieb in den ersten neun Monaten bis Ende Dezember ein negatives Ergebnis von 159 Mio. Euro, nach minus 160 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Der Aufwärtstrend in wichtigen Geschäftsbereichen habe sich zum Jahresende fortgesetzt, wie das Unternehmen mitteilte. Die Aktien der voestalpine gaben 3,12 Prozent ab.

Sehr schwach tendierten auch die Versorgerwerte. So notierten Verbund um 4,56 Prozent tiefer und EVN verbuchten einen Abschlag in Höhe von 2,73 Prozent.

Zudem korrigierten Lenzing nach den jüngsten Gewinnen nach unten. Sie verloren 1,49 Prozent. Ein größeres Minus war auch bei den schwer gewichteten Titeln der Raiffeisen auszumachen. Sie reduzierten sich um 1,31 Prozent.

Palfinger tendierten hingegen um 0,92 Prozent fester bei 33,00 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel von 29,00 auf 38,00 Euro nach oben gesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde unverändert beibehalten.

Die Addiko Bank (Aktie plus 0,98 Prozent) hat ihren mittelfristigen Ausblick im Zuge der Coronapandemie angepasst. Für die Zeit ab dem Geschäftsjahr 2021 rechnet die Bank nun mit etwas weniger Wachstum beim Provisionsergebnis und einer etwas geringeren Nettozinsmarge. Aufgrund der Einschränkungen in der Dividendenpolitik wegen der herrschenden Vorgaben der Europäischen Zentralbank (EZB) erwägt die Addiko Bank, für das Jahr 2019 eine Teildividende auszuzahlen.