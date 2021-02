Wiener Börse (Nachmittag) - ATX tendiert nun moderat im Plus

Leitindex gewinnt 0,08 Prozent, wieder über Marke von 3.000 Zähler - Rosenbauer nach Raiffeisen-Studie gesucht - Marinomed mit Gegenbewegung nach starken Zuwächsen am vergangenen Freitag

Die Wiener Börse hat am Montagnachmittag gut behauptet tendiert, nachdem sie zu Mittag noch im Minus lag. Der heimische Leitindex ATX stieg gegen 14.20 Uhr um moderate 0,08 Prozent auf 3.007,43 Punkte und kletterte somit auch wieder über die Marke von 3.000 Einheiten. Der ATX Prime tendierte um 0,06 Prozent leicht höher bei 1.526,87 Zählern.

Die Vorsicht vieler Anleger vor stark steigenden Anleiherenditen und die Sorge um eine stärker steigende Inflation habe den zunehmenden Optimismus über das Corona-Impfprogramm und den Weg zu einer wirtschaftlichen Wiederbelebung in den Hintergrund gedrängt, sagte Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK mit Hinblick auf das heutige Handelsgeschehen in Europa.

"Wir sehen das Risiko von Gewinnmitnahmen und einer Unterbrechung der Outperformance von Zyklikern, da das erwartete Gewinnwachstum mit den jüngsten Kurssteigerungen nicht Schritt halten kann", kommentierten indes die Analysten der UniCredit bezogen auf die gesamte Handelswoche.

An der Konjunkturdatenfront waren am heutigen Handelstag indes positive Signale durchgedrungen. So hatte sich das Ifo-Geschäftsklima stärker aufgehellt als erwartet. Im weiteren Verlauf werden aus den USA unter anderem der Index der Frühindikatoren veröffentlicht sowie der Dallas-Fed-Index.

Unter den Einzelwerten standen bis zuletzt die Aktien der Marinomed im Vordergrund. Sie sackten nach einem äußerst starken Freitag, an dem sie annähernd 18 Prozent an Kurswert gewonnen hatten, zuletzt um 10,7 Prozent ab. Eine Erfolgsmeldung zum Wirkstoff Carragelose gegen Covid-19 hatte sie am Ende der Vorwoche beflügelt. Die heutige Gegenbewegung machte allerdings einen Großteil dieser Aufschläge wieder zunichte.

Dass der US-Großaktionär Starwood Capital, der bei der CA Immo seinen 29,99-Prozent-Anteil aufstocken will, sein angekündigtes Übernahmeoffert für den Büroimmokonzern mit Sitz in Wien vorgelegt hat, brachte kaum Bewegung. Das bis 9. April laufende Pflichtangebot lautet wie schon im Jänner avisiert auf 34,44 Euro je Titel. Die Aktie lag zuletzt leicht im Minus bei 35,7 Euro.

Akzente setzten Analystenstimmen: Die Wertpapierexperten von Raiffeisen Research haben ihr Kursziel für die Aktien des oberösterreichischen Feuerwehrausrüsters Rosenbauer nach Vorlage der vorläufigen Jahreszahlen 2020 von 45,5 auf 52 Euro angehoben. Der Experte Markus Remis bestätigte angesichts des derzeitigen Kurses seine "Buy"-Bewertung. Das Papier kletterte an die Spitze des prime market mit plus 5,1 Prozent bei 45 Euro.

Mit Blick auf die schwer gewichteten Aktien grenzten die beiden Bankentitel der Erste Group (minus 0,5 Prozent) und Raiffeisen (minus 0,2 Prozent) ihre Kursverluste etwas ein. OMV stiegen gar um 1,8 Prozent.