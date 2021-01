Wiener Börse (Nachmittag) - ATX tendiert weiter klar im Plus

Leitindex steigt um 1,16 Prozent - Kapsch und Wienerberger gut gesucht - Polytec nach RBI-Analyse im Fokus

Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag weiterhin mit Aufschlägen tendiert. Der heimische Leitindex ATX stieg kurz nach 14.30 Uhr um 1,16 Prozent auf 2.906,48 Punkte. Für den breiter gefassten ATX Prime ging es um 1,15 Prozent auf 1.474,48 Zähler hinauf.

Auf die Ereignisse im US-Kapitol am Vorabend, bei dem Anhänger des aus dem Amt scheidenden US-Präsidenten Donald Trump das Gebäude gestürmt hatten, reagierten die Märkte nicht. Wichtiger ist laut Marktbeobachtern, dass sich der US-Senat zukünftig in Demokraten-Händen befinden werde. An der Corona-Front dürften indes Nachrichten zur Zulassung des Moderna-Impfstoffs in der EU Rückenwind geliefert haben.

Konjunkturseitig rückten nach positiven Daten zur Wirtschaftsstimmung in der Eurozone im Verlauf des Nachmittags wöchentliche Arbeitsmarktzahlen aus den USA in den Vordergrund. Diese fielen mit 787.000 Neuanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe etwas geringer aus, als Analysten im Schnitt erwartet hatten.

Mit Blick auf die größten Gewinner und Verlierer im prime market führten Kapsch TrafficCom weiterhin das Gewinnerfeld an. Sie stiegen zuletzt um 6,54 Prozent. Dahinter tendierten Wienerberger mit plus 4,44 Prozent, SBO (plus 3,81 Prozent) und Semperit (plus 3,41 Prozent).

Am anderen Ende der Kurstafel verbuchten Marinomed starke Abgaben von 2,42 Prozent. Frequentis gaben dahinter um 1,55 Prozent ab. Schwach waren zudem AT&S (minus 1,25 Prozent) und die beiden Immobilienwerte s Immo (minus 0,83 Prozent) und CA Immo (minus 0,63 Prozent).

Überdies rückte am heutigen Handelstag eine Analyse der Raiffeisen Bank International (RBI) zur Polytec in den Fokus: Sie hat ihr Kursziel für die Papiere des oberösterreichischen Autozulieferers von 8,0 auf 10,5 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung ("Buy") wurde von dem RBI-Experten Markus Remis bestätigt. Die Aktien gewann zuletzt 1,23 Prozent auf 8,23 Euro.