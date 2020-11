Wiener Börse (Nachmittag) - ATX tendiert weiterhin im Minus

SBO nach Zahlenvorlagen weiterhin stark unter Druck - Immowerte mehrheitlich mit Kursgewinnen - Keine Impulse aus USA wegen Thanksgiving

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Verlauf weiterhin mit Verlusten gezeigt. Der ATX notierte gegen 14.00 Uhr mit minus 0,47 Prozent bei 2.572,84 Zählern. Der ATX Prime sank um 0,42 Prozent auf 1.311,08 Punkte.

Positive Impulsgeber blieben am heutigen Handelstag bis zuletzt dünn gesät. Während in den USA aufgrund des Thanksgiving-Feiertags die Märkte geschlossen bleiben, konnten Konjunkturdaten aus der Eurozone und Deutschland keine Akzente setzen.

Am Markt blieben laut Experten Lockdown-Maßnahmen im Fokus, weswegen zyklische Werte europaweit unter Druck gerieten. Zuversichtlicher seien die Investoren für Technologie- und Defensivwerte.

Hierzulande setzte indes eine Fülle an Zahlenvorlagen Impulse. Allein in der Immobilienbranche öffneten gleich drei Unternehmen ihre Bücher. Dabei handelte es sich um die Immofinanz, deren Anteile um 3,14 Prozent stiegen, CA Immo (plus 0,85 Prozent) und UBM Development (minus 1,68 Prozent).

Zudem legte der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann (SBO) frische Quartalszahlen vor. Der Umsatz des Konzerns ging in den ersten drei Quartalen um fast ein Drittel zurück und das Ergebnis nach Steuern drehte auf minus 21,3 Mio. Euro in die Verlustzone. Die Anteile am Unternehmen sackten um 4,98 Prozent ab.

Auch der Baukonzern Porr verbuchte in den ersten neun Monaten Verluste. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von 46,8 Mio. Euro, wie das Unternehmen bekannt gab. Die Aktie gewann dennoch 1,79 Prozent.

Die Wertpapiere der Vienna Insurance Group (VIG) sanken indes um 0,81 Prozent. Die VIG erzielte in den ersten drei Quartalen wegen der Coronakrise deutlich weniger Gewinn. Das Ergebnis vor Steuern sank wie Mitte November angekündigt um 29,2 Prozent.

Das österreichische Biotech-Unternehmen Marinomed sah sich dagegen als Profiteur der Virenangst in der Coronapandemie, jedenfalls bei den Verkaufszahlen: In den ersten drei Quartalen stieg der Umsatz um 53 Prozent auf 5,1 Mio. Euro, im dritten Quartal allein um 68 Prozent. Die Anteilsscheine gaben zuletzt dennoch um 0,84 Prozent nach.

Auch eine neue Analyse zur Post wurde am Donnerstag veröffentlicht. Die Experten der Berenberg senkten das Kursziel für die Aktien des heimischen Logistikers von 25,00 auf 23,00 Euro. Das "Sell"-Votum wurde beibehalten. Ungeachtet dessen stieg die Post-Aktie zuletzt um 0,83 Prozent auf 30,20 Euro.