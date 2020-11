Wiener Börse (Nachmittag) - ATX tritt mit plus 0,01% auf der Stelle

Nach zwei starken Handelstagen

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag kaum verändert präsentiert. Der heimische Leitindex ATX trat mit plus 0,01 Prozent auf 2.570,58 Punkten auf der Stelle. Im Vormittagsgeschäft hatte er noch Gewinne von mehr als einem Prozent aufgewiesen. An den europäischen Leitbörsen überwogen leicht negativen Vorzeichen. Marktbeobachter verwiesen auf zurückhaltende Anleger nach den jüngsten Kursgewinnen. Am Montag und Dienstag hatte der ATX in Summe um 2,7 Prozent zugelegt.

Die am Berichtstag veröffentlichten US-Konjunkturnachrichten fielen gemischt und lieferten damit keine sichtbaren Handelsimpulse nach Europa. In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend gestiegen. In der vergangenen Woche beantragten 778.000 Personen Hilfen. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang auf 730.000 Anträge erwartet. Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter überraschte hingegen im Oktober mit einem Zuwachs von 1,3 Prozent positiv. Volkswirte hatten im Vorfeld mit nur einem Anstieg von 0,8 Prozent gerechnet.

Unter den Einzelwerten in Wien standen erneut Do&Co mit plus 3,3 Prozent in der Gunst der Anleger weit oben. Bereits am Vortag waren die Papiere des Cateringunternehmens um mehr als sechs Prozent hochgesprungen. Eine Kursschwäche gab es hingegen unter den Schwerwichten bei OMV mit minus 2,4 Prozent zu sehen. Die schwergewichteten Banken Erste Group (plus 1,2 Prozent) und Raiffeisen Bank International (plus 0,9 Prozent) legten klar zu.

Quartalszahlen aus dem Immobilienbereich werden erst nach Börsenschluss von CA Immo und Immofinanz präsentiert. Im Vorfeld zeigten sich die Papiere von CA Immo mit plus 0,2 Prozent. Immofinanz bauten ein Minus von 0,3 Prozent.

voestalpine gaben 0,3 Prozent auf 26,98 Euro ab. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Anlagevotum für die Aktien des Stahlunternehmens von "Buy" auf "Hold" zurückgenommen. Das Kursziel von 27,00 Euro wurde aber bestätigt.

Eine neue Expertenmeinung gab es auch zu FACC. Die Berenberg Bank erhöhte ihr Kursziel für die Papiere des Luftfahrtzulieferers von 4,6 auf 7,0 Euro. Die Verkaufsempfehlung "Sell" wurde hingegen bestätigt. Die FACC-Aktie reagierte mit einem Minus von 2,4 Prozent auf 9,50 Euro.

UBM steigerten sich um 2,9 Prozent auf 35,70 Euro. Hier haben die Wertpapierexperten von Warburg Research ihr Anlagevotum für die Aktien des heimischen Immobilienentwicklers mit der Kaufempfehlung "Buy" bestätigt. Auch das Kursziel von 47,00 wurde unverändert belassen.

Semperit verbesserten sich nach einer neuen Analystenmeinung um 1,1 Prozent auf 24,05 Euro. Die Analysten von HSBC haben ihr Kursziel für die Aktien des Gummiherstellers von 25,0 auf 34,0 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde zudem bekräftigt.