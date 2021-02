Wiener Börse (Nachmittag) - ATX verliert 0,41 Prozent

Nach sieben Gewinntagen in acht Sitzungen

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag weiterhin mit Abschlägen präsentiert. Der heimische Leitindex ATX gab bis 14.35 Uhr um 0,41 Prozent auf 2.987,69 Punkte ab. Marktteilnehmer verwiesen auf zurückhaltende Anleger bzw. einsetzende Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Aufwärtsschub. Der heimische Leitindex hatte zuvor sieben Gewinntage in acht Sitzungen absolviert. An den europäischen Leitbörsen überwiegen am Berichtstag hingegen die positiven Vorzeichen.

Die veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten enttäuschten etwas lieferten kaum sichtbare Auswirkungen auf die Aktienkurse. In der vergangenen Wochen wurden in die USA 793.000 neue Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden, nachdem Volkswirte nur 758.000 Anträge erwartet hatten.

Auf den ATX lasten vor allem die Kursrückgänge der schwergewichteten Banken. Die Titel der Erste Group büßten 2,1 Prozent an Kurswert ein. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International (RBI) mussten ein Minus in Höhe von 1,7 Prozent verbuchen und BAWAG-Anteilsscheine verbilligten sich um 1,8 Prozent.

Die BAWAG interessiert sich einem Bericht der Finanznachrichtenagentur Bloomberg zufolge für die irische Depfa Bank. Diese ist eine Tochter der staatlichen deutschen "Bad Bank" FMS, die nach dem Zusammenbruch der Hypo Real Estate gegründet wurde.

Nachrichten kamen auch aus dem Immobilienbereich. s Immo bauten ein Plus von 0,7 Prozent. Der deutsche Immobilieninvestor Aggregate Holding rund um den österreichischen Investor Günther Walcher hat seine erst kürzlich erworbenen Anteile an dem Immobilienunternehmen weiter aufgestockt. Die Beteiligung beläuft sich nun auf 10,79 Prozent.

CA Immo rechnet für das vierte Quartal 2020 mit einem Immobilienbewertungseffekt von rund 205 Mio. Euro. Zudem werde die Jahreszielsetzung für das Geschäftsjahr 2020 für das nachhaltige Ergebnis (FFO I) von über 126 Mio. Euro "deutlich übertroffen" und erreiche das Vorjahresniveau von rund 133 Mio. Euro. Die Aktie tendierte mit plus 1,0 Prozent.

Die Andritz-Aktie gab um 0,3 Prozent auf 40,42 Euro nach. Hier haben die Analysten der Deutschen Bank das Kursziel für die Aktien des steirischen Anlagenbauers von 38 auf 46 Euro nach oben revidiert. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde im Vorfeld der am 3. März anstehenden Bekanntgabe der Jahreszahlen für 2020 bestätigt.

An die Spitze der Kursliste kletterten die FACC-Papiere. Die Titel des Luftfahrtzulieferers gewannen 8,6 Prozent an Höhe. Die Verbund-Anteilsscheine steigerten sich am 2. Platz um 2,7 Prozent.