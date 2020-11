Wiener Börse (Nachmittag) - ATX verliert leicht um 0,28 Prozent

Anleger schwanken zwischen Impfstoff-Hoffnungen und Corona-Sorgen - Flughafen Wien und Rosenbauer mit Ergebnissen

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit leichterer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.476,89 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 6,95 Punkten bzw. 0,28 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,35 Prozent, FTSE-100/London -1,30 Prozent und CAC-40/Paris -0,29 Prozent.

Der ATX tendierte auf etwas tieferem Niveau seitwärts. Nach dem sehr starken Wochenbeginn komme es nun bei einigen Werten zu Gewinnmitnahmen, kommentierte ein Marktbeobachter. Auch auf die uneinheitlich ausgefallenen Vorgaben der Übersee-Märkte wurde verwiesen. Zudem schwanken die Anleger derzeit zwischen Impfstoff-Hoffnungen und Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Einschränkungen.

Das datenseitige Interesse richtet sich heute erneut auf die USA. Im Mittelpunkt stehen dabei der Einzelhandelsumsatz und die Industrieproduktion. In Wien lieferte auch die laufende Berichtssaison Impulse.

So zogen die Aktien von Rosenbauer deutlich um 3,71 Prozent an. Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster hat in den ersten neun Monaten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn zugelegt. Der Umsatz stieg im Periodenvergleich um 16 Prozent auf 713,9 Mio. Euro, das operative Ergebnis (EBIT) lag mit 25,4 Mio. Euro ebenfalls deutlich über Vorjahr (15,1 Mio.). Das Periodenergebnis wurde von 9,0 auf 17,3 Mio. Euro gesteigert.

Anteilsscheine des Flughafen Wien zeigten sich nach festerem Verlauf 0,57 Prozent schwächer. Der heimische Airport hat wie die gesamte Luftfahrtbranche die Coronakrise massiv zu spüren bekommen. In den ersten drei Quartalen 2020 flog das Unternehmen in den roten Zahlen. Die Passagierzahl ist ebenso eingebrochen wie der Umsatz.

Einige Titel, die am Vortag kräftig angezogen hatten, zählten heute zu den größeren Verlierern. So lagen Addiko Bank 2,6 Prozent im Minus und Do & Co kamen um 1,6 Prozent zurück. Aktien der Vienna Insurance Group fanden sich mit minus zwei Prozent ebenfalls auf den Verkaufslisten der Investoren.

Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,25 Prozent bei 1.260,60 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 13 Titel mit höheren Kursen, 22 mit tieferen und drei unverändert. Bis dato wurden im prime market 1.977.953 (Vortag: 3.725.328) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 40,58 (80,27) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 278.349 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 6,42 Mio. Euro entspricht.