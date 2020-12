Wiener Börse (Nachmittag) - ATX vor US-Arbeitsmarktbericht fester

Öl- und Immoaktien stark gesucht - Spannung vor US-Arbeitsmarktbericht

Die Wiener Börse zeigte sich am Freitagnachmittag weiterhin mit klaren Kursgewinnen. Der heimische Leitindex ATX legte bis 14.15 Uhr um 1,20 Prozent auf 2.646,17 Einheiten zu. Der breiter gefasste ATX Prime verbesserte sich um 1,13 Prozent auf 1.1346,50 Zähler. Der ATX wurde vor allem von den starken Zugewinnen beim Index-Schwergewicht OMV gestützt.

Im weiteren Verlauf werden Impulse vom US-Arbeitsmarktbericht für November erwartet. Bei den heutigen Zahlen wird sich vermutlich zeigen, dass der Beschäftigungsaufbau an Dynamik eingebüßt hat", erwarten die Experten der Helaba. Darauf hätten bereits die schon veröffentlichten Daten des privaten Arbeitsvermittlers ADP und der Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank hingedeutet.

OMV-Papiere sprangen bisher um 5,67 Prozent auf 31,66 Euro. Die Credit Suisse hat die Titel von "Underperform" auf "Outperform" nach oben gestuft und das Kursziel von 33 auf 40 Euro erhöht. Auch die Papiere von Branchenkollege Schoeller-Bleckmann konnten sich um 2,33 Prozent verteuern. Am Vorabend wurde bekannt, dass das Ölkartell OPEC und seine zehn Kooperationspartner (OPEC+) die Produktion zwar wieder etwas weiter aufdrehen, aber generell vorerst an Förderbeschränkungen festhalten.

Andritz büßten nach der Ankündigung einer Übernahme 0,72 Prozent ein. Der Anlagenbauer übernimmt - vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats - die französischen Firmen Laroche und Miltec, sprich die LM Industries, sämtliche Laroche-Gesellschaften und deren weltweites Geschäft. Laroche ist ein führender Lieferant von Faseraufbereitungstechnologien. Das Closing für die Transaktion wird für Anfang 2021 erwartet, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Aktien von Mayr-Melnhof Karton (MMK) verloren bisher 0,93 Prozent. Das Unternehmen wird in den kommenden beiden Jahren 100 Mio. Euro in die Erneuerung des Standorts Frohnleiten investieren. Das Geld fließt vor allem in die Digitalisierung und Effektivität der bestehenden Maschinen. Von den 570 Mitarbeitern sollen alle ihre Jobs behalten, versicherte Oswald. Die Produktion soll sich um rund 10 Prozent steigern.

Stark gesucht waren im Branchenvergleich Immo-Aktien. CA Immo kletterten um 2,43 Prozent nach oben, Immofinanz legten um 2,27 Prozent zu und s Immo stiegen um 1,49 Prozent. Erste Group (plus 0,24 Prozent) und Raiffeisen Bank International (plus 1,08 Prozent) drehten ins positive Terrain. Addiko weiteten die Kursverluste aus und büßten 1,74 Prozent ein.